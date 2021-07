Rosario: la UNR se une a la captación de jóvenes en el centro para vacunarse

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) se suma a las campañas oficiales para que más jóvenes se inscriban para la vacunación contra el coronavirus, en días en que el proceso de inoculación avanza entre los 20 y los 40 años.



Este lunes, profesionales y autoridades de la UNR se instalarán por la mañana en un gazebo en la plaza Prigles (Córdoba y Paraguay) no sólo para informar, a través de folletería, sino para anotar in situ en el sistema provincial a chicos de más de 18 años que aún no lo hicieron y así lo acepten.

La jornada se denominó "Vacunate para volver a encontrarnos" y busca “llegar a jóvenes de 18 años en adelante”, integren o no la comunidad universitaria, explicó a Rosario3 la directora de Salud de la UNR, María Dolores Marc.

Detalló que la idea, desde ese punto neurálgico del microcentro rosarino, es “charlar con los chicos para brindarles información” y también facilitarles allí mismo el registro en el sistema de turnos, ya que “muchos ni siquiera ingresaron todavía a la pagina” Santa Fe Vacuna, si bien en los últimos días hubo un repunte de inscriptos jóvenes.



“Es un compromiso social que también tomamos desde la Universidad. En la medida que más seamos los que estamos vacunados, vamos a poder ganarle la batalla a la pandemia”, señaló Marc.

La jornada "Vacunate para volver a encontrarnos" será este lunes desde las 9.30 con el objetivo de la promoción y sensibilización de la vacunación contra el covid-19 en jóvenes mayores de 18 años. Participarán profesionales de la Dirección de Salud de la UNR, el rector Franco Barrolacci y la directora de Salud María Dolores Marc.

Rosario3