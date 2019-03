Perotti quiere una policía especial en la provincia para combatir el narcotráfico

El precandidato a gobernador por el Frente Juntos, Omar Perotti, aseguró que está teniendo mucho contacto con la gente en esta campaña electoral camino a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 28 de abril y aseguró que está acompañando a la mayoría de los candidatos en la provincia. "Tratamos que la campaña le sea útil a la gente y mucho más cuando las cosas no están bien", afirmó.

En ese sentido, Perotti dijo que no tiene un discurso para la interna y otro para los comicios generales y hace de la seguridad uno de los ejes de su discurso. Entre otras cuestiones planteó la necesidad de contar con una fuerza especial para combatir el narcotráfico, se mostró a favor de la persecución provincial del narcomenudeo y aseguró que fijará reglas claras para conducir a la policía.

"La Constitución le da al gobernador la potestad de conducir a la policía. Hacerse cargo es tener una policía más profesionalizada, mejor equipada, bien entrenada y también mejor remunerada. Tiene que tener un fuerte respaldo aquel policía que tiene una fuerte vocación de servicio y que expone su vida para cuidar la nuestra. Pero tiene que haber una clara línea divisoria, los delincuentes afuera de la fuerza", afirmó.

Además, Perotti dijo que sobre este tema hay que trabajar con los intendentes y los presidentes comunales y coordinar acciones con las instituciones, pero que eso no puede significar que la provincia le tira el problema a los gobiernos locales.

"El intendente me tendrá que ayudar en mejorar la iluminación, los centros de monitoreos y en mejorar las condiciones para que el Estado vuelva con toda la fuerza en los lugares donde más necesidades hay. Que vuelva con la educación, con la posibilidad de generar oficios y el primer empleo; que vuelva con el deporte, la recreación y la cultura a cada uno de los barrios. Pero el intendente o el presidente comunal no conduce a la policía", remarcó.

"Cuando uno no sabe quién lo cuida –continuó–, se está en problemas. Si uno le pregunta al vecino y algunos mencionan el 911, otros la PDI y hay más de dos respuestas diferentes quiere decir que no te cuida nadie. Conducir significa que se sepa quién te cuida: un jefe de policía y 19 jefes de unidades regionales. Cada uno tendrá debajo las fuerzas que necesita para su accionar, pero hay una responsabilidad".

"Nosotros reconocemos que hay una emergencia. El primer día vamos a tener dos reuniones importantes: una con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial. Vamos a poner sobre la mesa cómo actuamos para cuidar mejor a la gente. Se tiene que terminar que nos apuntamos con el dedo unos a otros echándonos la culpa. Eso se tiene que terminar", dijo.

"La unidad está planteada dentro del Frente Juntos y ahora está la posibilidad de que los santafesinos, con su elección, ordenen cómo van a ser los candidatos".



"La otra reunión importante –expresó– va a ser con todos los intendentes y presidentes comunales electos para asumir el compromiso que el 10 de diciembre asumimos todos y el primer día de clases en marzo todos los chicos y chicas santafesinas que terminaron la primaria están sentados en el aula para empezar la secundaria".

Luego agregó: "La coordinación con el Poder Judicial y con el Legislativo van a ser muy importantes. Hay leyes a las que les falta encontrarle la definición final, por ejemplo, qué se hace con el narcomenudeo, cómo actuamos en la coordinación con la justicia federal y con las fuerzas federales".

—¿Cuál es su postura sobre el narcomenudeo?

—Hay que avanzar. Claramente hay que tener una fuerza propia que se encargue de la lucha contra el narcotráfico.

"Hay una expresión de unidad alcanzada en el Frente Juntos y en Sumar tratamos de que todos los sectores sean parte como Unidad Ciudadana, el Frente Renovador de (Sergio) Massa, muchos sectores que trabajaron con Carlos Reutemann"



—¿Usted plantea que debe haber una policía provincial especializada en el combate al narcotráfico?



—La experiencia de Córdoba nos parece que se debe mirar. Tiene que haber un accionar porque el vecino siente que lo que aporta, en cuanto a los lugares en los que se vende droga, no le importa a nadie. Creo que la magnitud del hecho merece coordinar, pero también acciones diferentes. Como estamos hoy, sin ley de narcomenudeo, sin accionar de la justicia provincial en algunos hechos, ¿estamos bien? Donde no estamos bien hay que intentar cosas diferentes. Hay experiencias ya transitadas de otras provincias que hay que enriquecer.

"Veo que en muchos casos hay preocupación de la justicia provincial de tomar el tema si no es con ciertos recaudos. Perfecto, tomemos esos recaudos pero avancemos en ese tema", aseveró.

"A la par hay que ver cómo trabajamos para disminuir ese consumo, cómo le achicamos el negocio al narcotráfico", dijo y agregó: "Allí todas las acciones de prevención deben estar y hoy brillan por su ausencia. No tenemos políticas de prevención ni de recuperación".

"La provincia está totalmente ausente en ese frente y cuando la barrera de prevención no está pasamos directamente a la barrera de la recuperación, que tampoco está. Hay miles de familias que están sin saber cómo iniciar la recuperación de los adictos. Necesitamos una prevención policial diferente y una prevención en la presencia del Estado para la lucha contra las adicciones con educación y que dé oportunidades para que todos nuestros chicos y chicas terminen el secundario", sostuvo.

La campaña es una sola

Al ser consultado sobre en qué se diferencia de María Eugenia Bielsa, su rival en las Paso del 28 de abril, Perotti respondió: "Nosotros no nos planteamos un mensaje para la interna y uno para las generales. La unidad está planteada dentro del Frente Juntos y ahora está la posibilidad de que los santafesinos, con su elección, ordenen cómo van a ser los candidatos. El mensaje es uno, les hablamos a todos".

—Pero cuando le habla a los santafesinos qué les dice, ¿por qué deberían votarlo a usted y no a Bielsa?



—Yo no les digo que no tienen que votar a nadie. Les hablo de por qué nos tienen que votar a nosotros, de lo que vamos a hacer y de por qué es importante que nos acompañen. Ahí les hablamos a todos. Hay una expresión de unidad alcanzada en el Frente Juntos y en Sumar tratamos de que todos los sectores sean parte como Unidad Ciudadana, el Frente Renovador de (Sergio) Massa, muchos sectores que trabajaron con Carlos Reutemann. Creemos que esa unidad no es un acuerdo de algunos sectores, si no que tiene que expresar la defensa del trabajo argentino, del trabajo santafesino, de la industria nacional, de los jubilados, de los que perdieron el poder adquisitivo. Ese mensaje le tiene que llegar a cada uno de los santafesinos.

"A ellos les decimos que en los momentos duros donde la plata no alcanza, donde la tarifa eléctrica desacomodó todo y donde perdimos doblemente seguridad. Perdimos seguridad por el avance del delito y del narcotráfico y perdimos seguridad porque la economía familiar se complica. No alcanza el sueldo frente a la suba de los alimentos, las tarifas, aparece la amenaza del despido, de la suspensión. Tenemos datos concretos de distintos lugares, algo malo está pasando. Tenemos más de 250 empresas en procedimiento preventivo de crisis, más comercios que cerraron, pymes que cerraron y todo eso se discute en la mesa familiar.En un momento como este tenemos que devolver certezas para que se recupere la confianza en que hay esperanza y que es posible una Santa Fe mejor", concluyó.

