Fiesta Provincial de la Bagna Cauda, símbolo de la identidad de Humberto Primo

La Fiesta nació en 1991 como una iniciativa impulsada por instituciones y vecinos de la localidad, con el propósito de crear un acontecimiento que identificara a Humberto Primo y, al mismo tiempo, rindiera homenaje a los inmigrantes italianos que llegaron a estas tierras a fines del siglo XIX y dejaron una profunda huella en la cultura, las costumbres y el desarrollo de la región. En sus primeras ediciones, la celebración coincidía con las Fiestas Patronales de Santa Margarita, ya que durante muchos años estas se realizaban el 20 de julio. Esa fecha había sido adoptada para favorecer la participación de la comunidad, en una época de menor actividad rural y con mejores condiciones climáticas para el desarrollo de los festejos.

Hace aproximadamente una década, las Fiestas Patronales recuperaron su fecha litúrgica original y desde entonces se celebran cada 16 de noviembre, día de Santa Margarita. Sin embargo, la Fiesta Provincial de la Bagna Cauda conservó su tradicional realización en el mes de julio y continúa llevándose a cabo el domingo más cercano al Día del Amigo, manteniendo una fecha que ya forma parte de la identidad y las costumbres de Humberto Primo.

Con el paso de los años, la fiesta creció de manera sostenida hasta convertirse en uno de los encuentros gastronómicos más importantes de la provincia de Santa Fe. En 2001 fue declarada oficialmente Fiesta Provincial de la Bagna Cauda mediante la Ley Provincial N.º 11.915, consolidando el reconocimiento a un evento que ya trascendía las fronteras de la localidad. Además, fue la primera fiesta de la provincia en obtener certificaciones de Calidad Turística y Seguridad Alimentaria, un reconocimiento al compromiso de quienes trabajan edición tras edición para ofrecer una experiencia de excelencia.

La bagna cauda, cuyo nombre en dialecto piamontés significa "salsa caliente", nació en la región italiana del Piamonte como un plato sencillo y energético, preparado para enfrentar los fríos inviernos y las extensas jornadas de trabajo rural. Con la llegada de los inmigrantes a la Argentina, la receta fue adaptándose a los productos de la región, incorporando la crema de leche, característica que hoy distingue a la versión elaborada en la Pampa Gringa y que forma parte de la identidad gastronómica de Humberto Primo.

Cada edición reúne a familias, amigos y visitantes de distintos puntos de la provincia y del país alrededor de una misma mesa, reafirmando el espíritu de encuentro que dio origen a esta celebración. Más allá del tradicional almuerzo, la Fiesta Provincial de la Bagna Cauda representa el orgullo por las raíces, el trabajo conjunto de toda una comunidad y la voluntad de preservar un legado cultural que se transmite de generación en generación.

En este 2026, la fiesta celebrará su 36º edición, reafirmando su lugar como uno de los acontecimientos más significativos para Humberto Primo y como un símbolo de la identidad de un pueblo que continúa honrando su historia a través de sus tradiciones.