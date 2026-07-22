El modelo penitenciario de Santa Fe se proyecta como referencia nacional frente al crimen organizado

Especialistas de todo el país y representantes de organismos internacionales comenzaron este miércoles en Rosario un intercambio de experiencias sobre gestión penitenciaria en contextos de criminalidad organizada, con el objetivo de fortalecer las estrategias para impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde las cárceles. El seminario, que se extenderá hasta el viernes, es organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), con el apoyo de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

La apertura estuvo encabezada por el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, junto al subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación, Julián Curi; el experto en sistemas penitenciarios de la Unodc, Gonzalo Escalante; y el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo.

Una experiencia que hoy observan otras provincias

La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, destacó que el encuentro reúne a representantes de 12 provincias, del Servicio Penitenciario de Santa Fe, del Servicio Penitenciario Federal y de Naciones Unidas para intercambiar experiencias sobre la gestión de internos de alto perfil y alto riesgo.

“Vamos a poder aprender, mejorar y también transmitir lo que Santa Fe viene haciendo”, afirmó. En ese sentido, explicó que la última jornada incluirá una recorrida por las obras de “El Infierno”, la cárcel de máxima seguridad que la provincia construye en Piñero y que registra un avance cercano al 70%.

“Podremos mostrar una experiencia que hoy despierta interés en otras jurisdicciones: un modelo de cárcel de máxima seguridad diseñado específicamente para internos de alto perfil”, señaló.

Masneri vinculó además esa transformación con los resultados obtenidos por la provincia en materia de seguridad. “Santa Fe viene registrando los mejores indicadores en reducción de homicidios. Entendemos que el trabajo de inteligencia penitenciaria, clasificación y gestión de internos forma parte de ese cambio”, sostuvo.

El trabajo conjunto con Nación

Por su parte, Julián Curi destacó la coordinación entre el Servicio Penitenciario Federal y Santa Fe para neutralizar la capacidad operativa de las principales organizaciones criminales. “Hoy tenemos alojados en el sistema federal a la mayoría de los jefes de las grandes organizaciones criminales y, en un trabajo conjunto con la Provincia, logramos reducir significativamente su capacidad para seguir operando desde las cárceles”, explicó.

El funcionario también destacó el compromiso del personal penitenciario y remarcó que el intercambio de experiencias permite fortalecer las capacidades de los distintos sistemas penitenciarios.

El aporte de Naciones Unidas

El experto de la Unodc, Gonzalo Escalante, recordó que el organismo acompaña desde hace tres años al Servicio Penitenciario santafesino con programas de capacitación y fortalecimiento institucional. “Muchas provincias comienzan ahora a enfrentar organizaciones criminales que operan desde las cárceles. Compartir la experiencia de Santa Fe y del sistema federal puede ayudarlas a implementar este tipo de políticas”, afirmó.

Escalante explicó que la gestión de internos de alto perfil permite identificar a los líderes de las organizaciones criminales, reducir su capacidad de comunicación con el exterior y preservar tanto el orden dentro de las cárceles como la seguridad pública.

“La evidencia demuestra que tanto en Santa Fe como en el sistema federal estas políticas han contribuido a reducir significativamente los niveles de violencia y homicidios”, concluyó.

Recorrida por “El Infierno”

El seminario finalizará el viernes con una visita a las obras de “El Infierno”, el establecimiento penitenciario para internos de alto perfil que el Gobierno de Santa Fe construye en Piñero como parte de su estrategia para fortalecer el control sobre los detenidos de mayor peligrosidad.

Durante las jornadas se analizan tres ejes centrales: la inteligencia penitenciaria y el análisis criminal, los sistemas de clasificación de personas privadas de la libertad y la gestión diferenciada de internos de alto perfil o alto riesgo, considerada una herramienta clave para impedir que las organizaciones criminales mantengan su capacidad de liderazgo desde el interior de las cárceles.