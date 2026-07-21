Cremeria fue suspendido por 38 meses tras los incidentes donde murió un policia

En la Liga Cañadense de Fútbol, la Asamblea resolvió suspender durante 38 meses a Cremería de las competencias de Primera y Cuarta División, a raíz de los incidentes ocurridos luego de la final ante Sportivo Las Parejas, en los que fue asesinado el policía Eduardo Damián López.

La dura sanción es equivalente a tres años y dos meses, fue aprobada mediante una votación secreta por 22 votos a favor y dos en contra. Además, el club de Carcarañá deberá afrontar una multa correspondiente al valor de 3.000 entradas.



De la asamblea participaron las autoridades de la Liga y los representantes de las instituciones afiliadas. La resolución constituye una de las medidas disciplinarias más duras adoptadas en la historia de la entidad.



El alcance de la sanción

En tanto la multa impuesta a Cremería equivale a diez fechas y será calculada sobre el valor de 300 entradas por jornada, de acuerdo con el precio establecido por la Liga.

Por otra parte, la suspensión alcanza exclusivamente a la Primera y la Cuarta División masculinas. Por ese motivo, las categorías juveniles e infantiles, el fútbol femenino y la división sénior podrán continuar participando con normalidad.

Como consecuencia de la resolución, el Torneo Clausura comenzará el próximo fin de semana con 20 equipos.