El Hospital Regional Dr Jaime Ferré fue sede de una jornada sobre donación de órganos y médula ósea

Una jornada integral de capacitación y concientización sobre donación de órganos, tejidos y médula ósea se llevó a cabo este martes en el Hospital Regional Dr. Jaime Ferré de Rafaela, en un trabajo conjunto con el Centro Único de Ablación e Implante de Órganos (Cudaio). La actividad combinó la formación técnica de profesionales médicos con el encuentro directo con pacientes trasplantados, personas en lista de espera y la ciudadanía en general.

El encuentro se centró en fortalecer los procesos de procuración de órganos en el efector, abordando el rol estratégico de la Unidad de Terapia Intensiva y la detección oportuna de potenciales donantes. De forma simultánea, la comunidad pudo acceder a un estand informativo y registrarse como donantes de médula ósea mediante el método de hisopado bucal, una técnica innovadora impulsada por Incucai, en la que Santa Fe fue pionera nacional.

El secretario de Tercer Nivel de Atención, César Pauloni, destacó que la jornada forma parte de la articulación entre las distintas áreas del Ministerio y los diferentes niveles de atención. “Es parte del trabajo que venimos haciendo conjuntamente, como nos piden el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud, Silvia Ciancio, en una política fortalecida desde la red de salud, principalmente en Rafaela”, afirmó.

En ese sentido, señaló que, tras la puesta en funcionamiento del nuevo Hospital Regional, el desafío es consolidar una red que aproveche plenamente las capacidades del edificio y del equipamiento incorporado.

Explicó que el objetivo no solo es aumentar la capacidad de respuesta del sistema, sino también “dejar instaladas en los equipos las competencias necesarias para realizar procedimientos de alta complejidad, como los vinculados a la procuración de órganos”. Además, remarcó que la Provincia continuará acercando instancias de capacitación y fortaleciendo la red sanitaria para potenciar este tipo de procesos.

El rol de Santa Fe a nivel nacional

Por su parte, la directora de Cudaio, Cecilia Andrada, explicó que la propuesta de registro por hisopado bucal busca brindar una opción rápida y segura a personas de entre 18 y 40 años. Además, subrayó la trascendencia de la provincia en el mapa sanitario nacional al señalar que uno de cada siete trasplantes de órganos que se realizan en Argentina se logra gracias a un proceso de donación generado en territorio santafesino.

En relación con la estrategia provincial, Andrada sostuvo que estas jornadas se realizan en distintas localidades "como parte del compromiso que nos pide nuestro gobernador de recorrer la provincia y estar presentes con estas propuestas". En ese marco, explicó que, si bien el organismo tiene sedes en Santa Fe y Rosario, el objetivo es llegar a cada efector y fortalecer el trabajo con los equipos de salud en todo el territorio.

Asimismo, advirtió que el crecimiento de las enfermedades que encuentran respuesta en un trasplante plantea el desafío de garantizar un acceso equitativo para todos los pacientes y de asegurar también el seguimiento posterior al implante. En paralelo, remarcó la importancia de fortalecer las acciones de prevención y promoción de hábitos saludables, especialmente para reducir el impacto de enfermedades como la diabetes y la hipertensión arterial, principales causas de insuficiencia renal.

Finalmente, la directora del Hospital Regional Dr. Jaime Ferré, Natalia Weppler, valoró la presencia continua del organismo provincial en la institución y aseguró que estas instancias enriquecen al personal de salud. Además, resaltó que el efector cuenta con la infraestructura, el equipamiento y un equipo capacitado para acompañar los procesos de donación con solvencia técnica y profunda humanidad.