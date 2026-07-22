Coudannes: “En un contexto nacional difícil, Santa Fe avanza en paritarias y en recomposición salarial semestre a semestre”

La vocera del Gobierno Provincial destacó las propuestas presentadas ante los diferentes gremios estatales. Además, dio detalles del convenio con Nación para que Santa Fe se haga cargo de la autopista A012, donde de inmediato se pone en marcha un plan que permitirá “el desarrollo productivo y la proyección de la provincia”.
 
Provinciales22 de julio de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, se refirió este miércoles a distintos temas de actualidad provincial, donde destacó las reuniones paritarias que comenzaron el martes y continúan hoy con representantes de los diferentes gremios estatales. A la vez, dio detalles del convenio que este mediodía el gobernador Maximiliano Pullaro firmará con Nación para hacerse cargo de la Autopista A012; y habló de los trabajos preventivos que se desarrollan en todo el territorio ante la proximidad del fenómeno de El Niño.  

Paritarias “con datos sobre la mesa”

En primer término, sostuvo que las reuniones de este martes con los gremios de la administración central y el sector docente, como el encuentro de hoy con los de Salud, son “con datos sobre la mesa”. 

En este sentido, ejemplificó que para la administración central se hizo una propuesta “con aumentos de hasta el 15,5 %, con mínimos garantizados, con un incremento del 36 % anual, y con el compromiso de que un trabajador que haya tenido un incremento menor al 17,1 % en el primer semestre, se recomponga su salario”. 

Asimismo, para el sector docente “la propuesta de aumento tiene un 15 % de aumento, incluyendo el fondo de capacitación, y un mínimo garantizado. Un maestro de primaria sin antigüedad, con 25 horas semanales, percibirá en diciembre más de 1.500.000, y el aumento anual totalizará un 49 %. El objetivo final es que los chicos aprendan en las aulas y por eso venimos acompañando a los docentes, a los directivos, a los asistentes escolares”, dijo.

“Nuestra política es de recomposición salarial desde que asumimos la gestión”, aseguró Coudannes, valorando que se da “en un contexto nacional y una macroeconomía difícil, pero sin embargo, esta Provincia está avanzando en paritarias y en recomposición salarial semestre a semestre, como se ha acordado”. 
En esa línea, manifestó que “en otras provincias están aceptando otros aumentos menores, y en este sentido la Provincia Santa Fe siempre ha estado apuntalando la mejora salarial para los docentes y para todos los trabajadores del Estado. No todos tienen paritarias semestre a semestre, analizando en profundidad la variación de inflación, con un compromiso firme del diálogo sostenido”. 

Santa Fe se hace cargo de la ruta nacional A012

Por otra parte, la vocera adelantó que el gobernador Pulllaro firmará este mediodía el convenio con Nación “para hacernos cargo de la ruta nacional A012 con fondos del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y con el esfuerzo de todos los santafesinos”.

En este sentido, indicó que el objetivo “es el desarrollo productivo de Santa Fe, y la proyección de la provincia en Argentina”, teniendo en cuenta que esa ruta nacional “está íntegramente en el interior de la provincia, concatena diferentes localidades, es un corredor productivo fundamental. El 30% de los camiones que pasan son santafesinos, el 70 % del resto del país”.

Coudannes explicó que en la actualidad ese corredor de 67 kilómetros se encuentra “en mal estado, con un deterioro muy profundo”, por lo que de inmediato la Provincia “se hace cargo del mantenimiento, de la puesta en valor, de la mejora continua por 20 años”. 

A partir de este acuerdo entre Vialidad provincial y nacional, “las máquinas empiezan a trabajar este jueves”, aseguró la vocera, detallando que el plan de intervención que tiene el Gobierno de Santa Fe “son reparaciones profundas y superficiales de hormigón, sellado de fisuras, banquinas, reposición de luminarias, trabajos de pintura sobre la ruta, implementación de cartelería y señaléctica, desmalezamiento, una nueva rotonda en el cruce con Ruta 25 y otra en el cruce con la antigua Ruta 9, y un montón de intervenciones que tiene que ver con un plan de desarrollo productivo”. Coudannes valoró “este cambio de actitud del Gobierno nacional y que podamos sellar este compromiso, donde el gobernador se hace cargo de una infraestructura que no podía esperar”.

Por último, Coudannes indicó que la provincia de Santa Fe “continúa preparándose para la llegada del fenómeno de El Niño”. En ese sentido, recordó los dos recientes encuentros que se llevaron a cabo con autoridades locales de todo el territorio santafesino, e indicó que desde el Gobierno se está “constantemente monitoreando las diferentes obras que se llevan a cabo”. 

Al respecto, dijo que en los últimos días se concretaron nuevos convenios con gobiernos locales para inversiones y obras en diferentes puntos, que tienen que ver con limpieza de canales, defensas, reservorios.

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