Paritaria docente: Provincia presentó una propuesta semestral con un aumento del 15% incluyendo Fopcid y el mínimo garantizado

El Gobierno de la Provincia presentó este martes a los gremios docentes una propuesta salarial para el segundo semestre de 2026 que toma como base la oferta formulada en la paritaria de la administración central y la complementa con herramientas propias del sistema educativo, como los mínimos garantizados del primero y segundo semestre, el Fondo Provincial de Capacitación Docente (Fopcid) y medidas específicas para determinados cargos y situaciones particulares.

En conjunto, la propuesta contempla incrementos escalonados entre julio y diciembre, una mejora promedio del 15 % para el segundo semestre y un incremento anual promedio del 49 % respecto de diciembre de 2025.

La oferta garantiza que, al finalizar el año, ningún maestro de grado con 25 horas semanales y sin antigüedad percibirá menos de $ 1.517.481. Ese mismo cargo alcanzará en julio un salario de $ 1.406.623, lo que representa un incremento del 6,25 % respecto de junio y del 14,62 % entre julio y diciembre. El impacto anual se explica por la aplicación de los mínimos garantizados, el Fondo de Capacitación Docente y los componentes específicos incorporados a la propuesta para el sector.

Como parte de la jerarquización de la carrera docente, además de los aumentos ofrecidos, la propuesta incorpora un incremento de 20 puntos porcentuales en el suplemento por Responsabilidad Jerárquica (Decreto N.º 488/07) para los cargos directivos y en el suplemento no bonificable de los supervisores. Esa actualización se implementará en dos etapas: 10 puntos porcentuales desde julio y otros 10 puntos porcentuales a partir de octubre, reforzando el reconocimiento a las funciones de conducción y supervisión del sistema educativo.

Además, se crea una asignación especial adicional de Iapos, equivalente al incentivo a la asistencia, destinada a docentes que se encuentren con licencia por embarazo o por enfermedades oncológicas, garantizando ese ingreso durante esas situaciones excepcionales.

Una propuesta responsable y sostenible

El ministro de Economía, Pablo Olivares, explicó que la propuesta fue elaborada tomando como referencia la política salarial definida para la administración central y adaptándola a las particularidades del sistema educativo, incorporando herramientas específicas que permiten fortalecer el salario docente.

“Con esta propuesta iniciamos el segundo semestre del tercer año de gestión procurando armonizar tres objetivos que para este Gobierno son irrenunciables: que los salarios de los trabajadores públicos le ganen a la inflación, que los santafesinos reciban cada vez mejores servicios y que el proceso de inversión pública que lleva adelante la Provincia no se detenga”, afirmó.

El funcionario destacó además la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de garantizar que ningún trabajador provincial haya tenido durante el primer semestre un incremento por debajo de la inflación.

Jerarquizar la profesión docente

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, sostuvo que la propuesta salarial forma parte de una política integral orientada a fortalecer la educación pública y reconocer la responsabilidad que asumen los docentes en cada escuela de la provincia.

“Nuestro compromiso no se limita a discutir salarios. Venimos impulsando concursos, titularizaciones, formación gratuita, mejoras en las condiciones laborales y ahora incorporamos una medida que acompaña especialmente a quienes atraviesan situaciones de embarazo o enfermedades oncológicas. Entendemos que también esa es una manera concreta de cuidar a nuestros docentes”, expresó.

Goity destacó además que la propuesta contempla una mejora para quienes desempeñan funciones de conducción. “El incremento del suplemento para directores y supervisores refleja una decisión política de seguir jerarquizando la carrera docente. Reconocer la responsabilidad que implica conducir instituciones educativas también es fortalecer la calidad del sistema educativo santafesino”, afirmó.

Más protección para situaciones especiales

La secretaria General del Ministerio de Educación, María Martín, remarcó que la propuesta incorpora una mejora específica destinada a docentes que, por razones de salud o maternidad, quedaban excluidos del incentivo por asistencia: “Decidimos crear una asignación especial equivalente a ese incentivo para que las docentes con licencia por embarazo y quienes atraviesan tratamientos por enfermedades oncológicas no vean afectados sus ingresos. Es una medida que responde a una situación concreta y que busca aportar mayor equidad dentro del sistema”, remarcó.