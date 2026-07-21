Todo listo para la 36° Fiesta Provincial de la Bagna Cauda en Humberto Primo

La apertura de puertas será a las 11:00 y el tradicional almuerzo comenzará a las 12:00. Con el objetivo de agilizar el ingreso, se solicita a quienes asistirán al evento concurrir con el código QR de su entrada previamente descargado en su celular. Además, se recuerda llevar vajilla completa y, como es tradición, quienes lo deseen podrán asistir con su mate para disfrutar de la jornada.

La edición 2026 contará con la participación de 930 asistentes y las entradas se encuentran totalmente agotadas. Más de 400 personas integran actualmente la lista de espera, reflejando el gran interés que despertó la fiesta. La venta fue un verdadero éxito y, por primera vez, se realizó de manera íntegramente online a través del nuevo sitio web oficial del evento.

Durante el almuerzo actuarán el Coro Vocal Italiano de Humberto Primo, La Buena Cumbia y el Dúo Falcón Fassi, que ofrecerá un repertorio folklórico para acompañar la celebración.

Además, el buffet permanecerá abierto durante la tarde con una propuesta de bebidas, pastelitos, tortas y otras opciones dulces para disfrutar después del almuerzo. También estarán disponibles recuerdos oficiales de la fiesta para que los asistentes puedan llevarse un recuerdo de esta 36° edición.

La Fiesta Provincial de la Bagna Cauda se ha consolidado como uno de los eventos gastronómicos y culturales más importantes de la región, reuniendo cada año a cientos de personas para celebrar las tradiciones, la gastronomía y el encuentro entre familias y amigos.