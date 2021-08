Increíble caso en San Francisco, Córdoba: Dió a luz sin saber que estaba embarazada

La localidad de San Francisco, en Córdoba, está conmocionada por el caso de una mujer que dio a luz a una bebé sin saber que estaba embarazada hasta que ingresó al hospital por presuntos dolores estomacales, que terminaron siendo las contracciones del preparto.



No tenía la característica panza de embarazada y tampoco cursó los síntomas que aparecen en el transcurso de la gestación. Por ese motivo, fue realmente una sorpresa cuando los médicos le informaron tanto a ella como a su pareja de su situación y le explicaron a la cordobesa que ya estaba en labor de parto.

“Vivimos un embarazo de cuatro horas”, relató la flamante mamá de una niña que llegó al mundo a las 38 semanas con unos 3 kilos y en perfecto estado de salud. Aunque su nacimiento fue absolutamente insólito e inesperado, la pareja recibió a su hija, a la que llamaron Fiorella, con muchísima alegría y emoción.

En las redes sociales circuló en las últimas horas una fotografía de la cordobesa sosteniendo en brazos a la recién nacida junto a su pareja, y entre cientos de miles de mensajes de apoyo y felicitaciones, también afloraron las dudas y los temores de varios.

¿Se puede estar embarazada sin reconocerlo?

Lo que vivió esta mujer que nunca se dio cuenta de su embarazo, ya que no tenía síntomas ni panza, es conocido como un embarazo críptico. Según algunos estudios, se produce uno de cada 475 embarazos, y el descubrimiento se puede dar en distintos momentos: o en las últimas semanas de gestación, o hasta el trabajo del parto.



“El trastorno de la negación del embarazo, también denominado embarazo críptico o negado, ocurre cuando estando la mujer embarazada, incluso en un avanzado estado, no es consciente de ello”, explicó la psicóloga perinatal del Centro del Prado Patricia Velasco a Natalben.

Normalmente una mujer averigua si quedó embarazada o no cuando advierte que dejó de menstruar, entonces se hace un test en orina o sangre, y si el estudio es positivo, acudiría a su ginecólogo para realizarse la primera ecografía y confirmar el embarazo.

Cuando esta cadena falla, porque el test de embarazo dio falso negativo, se suelen confundir los síntomas típicos del embarazo con otros cuadros clínicos, como la indigestión, el estreñimiento o la fatiga.

“Yo creo que el origen de esta grave disociación tiene que ver con experiencias traumáticas”, explicó la especialista. Y continuó: “El dolor de algunas heridas psíquicas es tan intenso que la mente se defiende, pudiendo llegar al extremo de no escuchar en absoluto al cuerpo. Se trata de una desconexión, que es lo que le hace tan patológico”.

El mayor peligro que implica el embarazo críptico o la negación del embarazo es la falta de control, de realizar las revisiones médicas necesarias en la gestación. Sin embargo, también tiene consecuencias psicológicas en la mujer.



La doctora Alicia Esparza detalló que no existe un grupo particular de mujeres con mayores probabilidades de sufrir este tipo de embarazos. Aunque se crea que esto pueda ocurrir con más frecuencia en adolescentes que temen que sus padres se enteren de sus embarazos, o en personas con algún trastorno mental, lo cierto es que se replica en todas las mujeres, no importa su condición social, económica, y sus niveles educativos en materia sexual.

Al igual que ocurrió con la cordobesa que dio a luz recientemente sin ser consciente de su embarazo, el entorno familiar, de amigos, o incluso la propia pareja pueden ser también ignorantes del cuadro, es decir, no notar ninguna alteración física ni síntomas durante el proceso de gestación.

Algunas embarazadas no notan cambios en su aspecto, ya que el bebé se colocaría a lo largo y el vientre apenas sobresale, pero tampoco sienten nauseas, mareos, -si lo hacen, los confunden con algún otro problema leve-, ni persiven una pérdida de la menstruación –aunque otras lo confunden con las primeras pérdidas durante el embarazo-.

En tanto, el riesgo que corre una mujer que cursa un embarazo sin notarlo es grave por dos motivos. En primer lugar, su salud y la del bebé, ya que no se habrá realizado los controles médicos necesarios ni habría cambiado sus hábitos (como fumar o beber alcohol, si fuera el caso). Pero en segundo lugar, también ocurre que cuanto más tarde suceda la comprensión del embarazo, mayor será el trauma.



El parto es una situación muy estresante para la gran mayoría de las mujeres, pero en casos normales, se tienen nueve meses de preparación psicológica previa para asumir la llegada del bebé. Cuando se produce un trastorno de negación del embarazo, ese tiempo e reduce a horas. Por este motivo, las especialistas recomiendan acudir a un psicólogo/a para ayudar a superar y a enfrentar esa nueva etapa.

Cronica