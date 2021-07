Un joven se tatuó en la espalda los nombres del plantel completo de la selección campeona en Brasil

La emoción que desató el triunfo de la selección argentina en la Copa América no cesa. A los festejos efusivos en las principales ciudades del país, incluido el Monumento a la Bandera, se sumó una explosión de expresiones de alegría en las redes sociales e innumerables promesas cumplidas, como la que el ex volante del equipo nacional Juan Pablo Sorín, que se rasuró la barba hipster que desde hacía años le cubría el rostro.

También, se multiplicaron los pedidos de turno a los tatuadores para dejar marcado en la piel un recuerdo de la victoria que logró el equipo dirigido por Lionel Scaloni ante Brasil en el legendario estadio Maracaná de Río de Janeiro. Inclusive el medicapista de la selección Leandro Paredes se tatuó la Copa América, un sueño largamente anhelado por el futbolista, en la pierna izquierda y lo contó con orgullo y alegría.

Los más entusiasmados con el campeonato son, sin dudas, los jóvenes, que hasta ahora no había celebrado ningún campeonato con la albiceleste. Son poco más de 21 millones argentinos que, según las estadísticas oficiales, son los menores de 29 años que no había visto ganar a la selección. La victoria no solo fue un desahogo sino también un homenaje al futbolista emblema de su generación, el crack rosarino Lionel Messi.



Ninguno se quiso quedar afuera del gran acontecimiento y hubo festejos para todos los gustos, algunos íntimos, otros multitudinarios y otros insólitos. Un claro ejemplo es el que encarcó Marcos Armando, cordobés y fanático de la selección, que tuvo la original idea de tatuarse los nombres de los integrantes del plantel campeón en la espalda. Y no solo eso: le agregó la fecha (10-07-21) y la frase: “Yo te vi campeón!”.

El joven de 29 años, que festejó por primera vez título con la selección, contó la experiencia: “Surgió porque nos dieron una alegría y no quise hacerme a Lío (Messi) solo, sino que fue como un homenaje para el equipo completo por la gran alegría que nos dieron a los argentinos”, explicó en La Radio 102.9 Brinkmann. El tatuaje lo hizo Ely Forneris, quien con esmero y delicadeza escribió los 29 nombres (28 futbolistas y el director técnico) en la espalda del muchacho, trabajo que le llevó dos horas.

Armando, entusiasmado con el partido que Argetnina le ganó a Brasil con un golazo de Ángel Di María, quiere ir por más, y confesó que ya está pensando en el diseño de su próximo tatuaje. Y contó que, si la selección gana el Mundial de Qatar de 2022, se va a grabar la Copa del Mundo en el centro de la espalda, junto la lista de los jugadores campeones del mundo. Tiene esperanzas de poder concretar el sueño.

LaCapital