El enojo de Amalia Granata con las empleadas domésticas: "No todas tienen ganas de trabajar"

Después de referirse a la infidelidad que sufrió por parte de su pareja, Leo Squarzon, Amalia Granata sorprendió al hablar de otro problema que la sigue molestando en la actualidad y está relacionado al personal doméstico.

El relato de la diputada provincial comenzó cuando Marcelo Polino reveló su problema: “Ella tiene dos problemas: uno con los colegios y el otro con las mucamas. A ella la abandonan las mucamas muy rápido. Incluso cuando tiene que venir acá, toca timbre en la casa de los vecinos para ver si le pueden cuidar a los chicos. No sé, se le van. Tiene como un karma con eso”.

Ante el pie de su compañero radial en "Polino Auténtico", Granata detalló la situación que vive en el día a día: “No sé por qué pasa eso, yo soy demasiado tranquila y les doy la mano y me agarran el brazo”.

“Lo que pasa es que hay que trabajar y no todas tienen ganas de trabajar, parece que las que me tocan a mí, no tienen. Yo necesito alguien que me ayude, salgo a laburar, no es que estoy tirada tomando sol y quiero que me alcancen un trago ¡Necesito ayuda!”, cerró muy enojada por la problemática a la que se enfrenta con sus empleadas.