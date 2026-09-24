Concejo Municipal: se trataron diversos temas en una nueva sesión ordinaria

Un pedido de señalización vial de Av. Fader; informe del funcionamiento del sistema inteligente vial y una solicitud a los organismos nacionales para regularizar el presupuesto de Bomberos.
Locales24 de septiembre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

Este jueves por la mañana se celebró una nueva sesión ordinaria en el Concejo Municipal de Rafaela. En la misma se trataron legislativamente diversos temas que fueron debatidos el lunes en la reunión de comisiones.

Luego de la presentación oficial de la presidente Mabel Fossatti y del izamiento de la bandera, a cargo del edil Juan Scavino, comenzó el tratamiento de los diferentes proyectos.

Posterior a la presentación oficial del Sistema Inteligente Vial 360, una unidad móvil equipada con cámaras LPR y cobertura 360º destinada a la fiscalización y detección de infracciones de tránsito en tiempo real, hoy se votó una minuta de comunicación para obtener más información sobre este sistema.

Se consultaron cuáles son las infracciones de tránsito que el dispositivo está facultado y configurado para registrar y sancionar; se solicitó una explicación si el sistema se limita al estacionamiento e interrupciones de la vía pública, o si también detecta faltas dinámicas.

De igual manera preguntan cuáles son los roles de los inspectores que viajan a bordo de la unidad; con qué homologaciones y certificaciones legales cuenta el software y hardware del equipamiento para garantizar la validez probatoria de las imágenes ante el Juzgado Municipal de Faltas.

Sumado a esto, se aprobó un proyecto de resolución en donde se solicita a los organismos nacionales a dar respuesta urgente a la agenda del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, disponiendo la inmediata transferencia y regularización de los fondos presupuestarios pendientes del ejercicio 2025 y anteriores correspondientes al subsidio nacional. 

Por otra parte, instan la agilización de las operaciones y giros para pagos anticipados al exterior destinados a la importación de autobombas, herramientas y equipamiento de protección, como así también la inclusión de convenios obligatorios de contraprestación económica en el marco de la nueva Red Federal de Concesiones Viales para los cuarteles que atienden emergencias en rutas concesionadas. 

En última instancia se trató una iniciativa que requiere la realización de la demarcación de la señalización vial horizontal en Av. Fader, en el tramo comprendido desde Bv. Yrigoyen hasta Constitución. La misma incluye marcación de sendas peatonales, líneas de frenado, cordones amarillos donde corresponda, reductores de velocidad y flechas direccionales. 

Se fundamenta que la construcción de la rotonda y habilitación de la segunda mano permitió un tránsito fluido para quienes utilizan esta arteria para dirigirse desde y hacia el sector sureste de la ciudad. En dicho tramo y alrededores hay instituciones educativas, espacios recreativos para niños y adultos y diversos comercios que van dotando de mayor tránsito la mencionada arteria.

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