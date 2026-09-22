Más médicos en los Centros de Salud Barriales, la propuesta que ingresó al Concejo

Ante el cambio de categoría del Hospital Jaime Ferré, se presentó una iniciativa para adecuar la Ordenanza Tributaria y garantizar que lo recaudado mediante la Tasa de Inmuebles se destine de manera exclusiva a reforzar la Atención Primaria. 
Locales22 de septiembre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

Con el objetivo central de cuidar la salud de los vecinos y facilitarles el acceso a una atención médica de calidad en sus propios barrios, los concejales de Juntos Avancemos Juan Senn, María Paz Caruso, Maximiliano Postovit y Valeria Soltermam ingresaron un proyecto de ordenanza que busca resolver un vacío legal en la normativa municipal y asegurar que los recursos sean destinados concretamente para mejor el servicio de Atención Primaria (APS).

La propuesta surge tras la transformación institucional del Hospital Dr. Jaime Ferré (Decreto Provincial 1165/2026), que dejó de operar bajo el régimen de SAMCo para convertirse en Hospital Público Descentralizado. Esta modificación implicó la desaparición legal de la figura del SAMCo en Rafaela; sin embargo, mediante la Tasa de Inmuebles se continúa percibiendo un ítem vinculado a esa entidad.

“Es fundamental ordenar esta situación tributaria y darle prioridad a lo que verdaderamente les falta a los vecinos: la presencia de profesionales en los Centros de Salud de cada barrio, que son el primer lugar al que acude la gente ante una molestia, urgencia o control periódico”, explicó Caruso.

Médicos y especialistas en los barrios

El proyecto impulsado por la edil deroga la antigua Ordenanza N.º 4.533 y modifica el destino de los fondos de la Ordenanza Tributaria, estableciendo que los programas sanitarios que antes se articulaban con la Dirección Técnica del SAMCo pasen formalmente a la órbita municipal y los fondos recaudados, más de 700 millones de pesos anuales, se destinen exclusivamente al pago de honorarios de médicos y profesionales de la salud.

“La propuesta garantiza que todo los recursos se destinen a cubrir honorarios profesionales en los CAPs, que hoy representa una de las principales falencias en la atención primaria, sobre todo en especialidades muy demandadas como pediatría, oftalmología y salud mental”, destacó la concejal.

“Queremos priorizar y facilitarle la vida al vecino. Con esta norma, los recursos van a estar cuidados, transparentados y con un único destino claro: asegurar que haya más médicos atendiendo en los barrios”, concluyó María Paz Caruso.

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