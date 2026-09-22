Más médicos en los Centros de Salud Barriales, la propuesta que ingresó al Concejo

Con el objetivo central de cuidar la salud de los vecinos y facilitarles el acceso a una atención médica de calidad en sus propios barrios, los concejales de Juntos Avancemos Juan Senn, María Paz Caruso, Maximiliano Postovit y Valeria Soltermam ingresaron un proyecto de ordenanza que busca resolver un vacío legal en la normativa municipal y asegurar que los recursos sean destinados concretamente para mejor el servicio de Atención Primaria (APS).

La propuesta surge tras la transformación institucional del Hospital Dr. Jaime Ferré (Decreto Provincial 1165/2026), que dejó de operar bajo el régimen de SAMCo para convertirse en Hospital Público Descentralizado. Esta modificación implicó la desaparición legal de la figura del SAMCo en Rafaela; sin embargo, mediante la Tasa de Inmuebles se continúa percibiendo un ítem vinculado a esa entidad.

“Es fundamental ordenar esta situación tributaria y darle prioridad a lo que verdaderamente les falta a los vecinos: la presencia de profesionales en los Centros de Salud de cada barrio, que son el primer lugar al que acude la gente ante una molestia, urgencia o control periódico”, explicó Caruso.

Médicos y especialistas en los barrios

El proyecto impulsado por la edil deroga la antigua Ordenanza N.º 4.533 y modifica el destino de los fondos de la Ordenanza Tributaria, estableciendo que los programas sanitarios que antes se articulaban con la Dirección Técnica del SAMCo pasen formalmente a la órbita municipal y los fondos recaudados, más de 700 millones de pesos anuales, se destinen exclusivamente al pago de honorarios de médicos y profesionales de la salud.

“La propuesta garantiza que todo los recursos se destinen a cubrir honorarios profesionales en los CAPs, que hoy representa una de las principales falencias en la atención primaria, sobre todo en especialidades muy demandadas como pediatría, oftalmología y salud mental”, destacó la concejal.

“Queremos priorizar y facilitarle la vida al vecino. Con esta norma, los recursos van a estar cuidados, transparentados y con un único destino claro: asegurar que haya más médicos atendiendo en los barrios”, concluyó María Paz Caruso.