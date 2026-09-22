Este fin de semana San Vicente celebra sus patronales

Este sábado 26, desde las 21, Cena de Patronales en el Salón Sarmiento, organizada por el Centro de Jubilados y Pensionados, con la animación de Rubén Ambort.

Y el domingo 27, celebramos juntos el día de nuestro Santo Patrono.

Desde las 10:30, misa y procesión.



Y después, los festejos se trasladan a Plaza Hipólito Yrigoyen.

Desde las 11.30 hs Paseo de artesanos, emprendedores y food trucks.

Vuelos Imaginarios, llega el programa de circo itinerante del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe y la compañía Tuto Tul que recorre diferentes localidades con espectáculos de arte popular, acrobacia y talleres lúdicos.

Además, talleres municipales y una tarde llena de música con Camilo Ceballos, DKaravana y Planeador V, el mejor homenaje a Soda Stereo y Gustavo Cerati con un show que será inolvidable.

Una fiesta para compartir nuestras tradiciones, nuestra música y el orgullo de pertenecer.

Septiembre es San Vicente. Para encontrarnos, celebrar y sentirnos más cerca.