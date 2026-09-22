Este fin de semana San Vicente celebra sus patronales

Este sábado 26, desde las 21, Cena de Patronales en el Salón Sarmiento, organizada por el Centro de Jubilados y Pensionados, con la animación de Rubén Ambort.
Cultura22 de septiembre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

Este sábado 26, desde las 21, Cena de Patronales en el Salón Sarmiento, organizada por el Centro de Jubilados y Pensionados, con la animación de Rubén Ambort.

Y el domingo 27, celebramos juntos el día de nuestro Santo Patrono.

Desde las 10:30, misa y procesión.

Y después, los festejos se trasladan a Plaza Hipólito Yrigoyen.

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Desde las 11.30 hs Paseo de artesanos, emprendedores y food trucks. 

Vuelos Imaginarios, llega el programa de circo itinerante del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe y la compañía Tuto Tul que recorre diferentes localidades con espectáculos de arte popular, acrobacia y talleres lúdicos.

Además, talleres municipales y una tarde llena de música con Camilo Ceballos, DKaravana y Planeador V, el mejor homenaje a Soda Stereo y Gustavo Cerati con un show que será inolvidable.

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Una fiesta para compartir nuestras tradiciones, nuestra música y el orgullo de pertenecer.

Septiembre es San Vicente. Para encontrarnos, celebrar y sentirnos más cerca.

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