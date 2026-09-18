Concejales conocieron la inversión histórica de UCES para la carrera de medicina

El Concejo Municipal de Rafaela continúa realizando visitas institucionales por diferentes empresas, instituciones sociales y universidades de la ciudad. En los últimos días, los concejales se acercaron hasta la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales para conocer en detalle las nuevas instalaciones para el dictado de la carrera de medicina.

En representación de la UCES, encabezaron el encuentro el rector Gastón O'Donnell; el director de la carrera, Dr. Jorge Bertram; el secretario académico, Germán Burcher y demás representantes de la casa de estudio.

Durante la recorrida, los ediles pudieron conocer en detalle la histórica inversión edilicia y tecnológica realizada para esta propuesta académica que comenzó a funcionar a principios de este año y que actualmente cuenta con 30 estudiantes.

A lo largo del encuentro, los concejales recorrieron las nuevas áreas formativas, entre las que se destacan la Sala de Anatomía y la Sala de Histonomía, ambas equipadas con tecnología de última generación para la formación práctica de los futuros profesionales de la salud.

Al finalizar el encuentro, Mabel Fossatti, presidente del órgano legislativo local, comentó: “Autoridades locales y nacionales de la UCES nos recibieron y nos sorprendieron con las instalaciones y la tecnología de última generación que incorporaron para el dictado de la carrera de medicina”.

Por su parte, el rector Gastón O'Donnell, agregó: "Queremos agradecer a todos los concejales por esta reunión. Como decimos siempre, la carrera de medicina es relativamente nueva y llevar adelante las obras fue un gran desafío y eso a nosotros nos gusta. Rafaela nos impulsó a esto porque veíamos que había muchos chicos que querían estudiar y se tenían que ir a otras ciudades”.

Mientras que, el Dr. Jorge Bertram, director de la carrera, sostuvo: “Poder mostrar la fuerte inversión que se hizo desde la UCES a todos los concejales, para nosotros es muy valioso porque esto va a seguir creciendo y nosotros vamos a estar apostando a eso”.

Por su parte, Germán Burcher, secretario académico, resumió: "Quiero destacar que esta visita surgió porque el Concejo Municipal fue de mucho apoyo para que la carrera se asiente en nuestra Universidad. Los concejales aprobaron por unanimidad un proyecto elevado a provincia manifestando lo importante que era para Rafaela que medicina se dicte en nuestra ciudad. Ese elemento fue incorporado al proyecto que se presentó ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, por eso nosotros valoramos inmensamente este gesto”.