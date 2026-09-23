Los Juegos Suramericanos impulsan a las empresas y el comercio de Rafaela

En el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Gustavo Puccini; la exvicegobernadora y diputada nacional Gisela Scaglia; y el vocero de la sede Rafaela, Mauricio Basso, desarrollaron una agenda de trabajo en la ciudad. Acompañados por el intendente Leonardo Viotti y equipos técnicos, recorrieron empresas, comercios y espacios vinculados con la organización del certamen.

La actividad tuvo como objetivo poner en valor el aporte del entramado productivo, industrial y comercial de la región a la realización de la competencia internacional.

La recorrida incluyó las plantas de Limansky S.A., firma adjudicataria del equipamiento de descanso para más de 4.000 atletas alojados en las tres villas deportivas de la provincia, e Ilolay, empresa láctea de la región que participa como patrocinadora oficial y proveedora de alimentos para las delegaciones.

Luego, la comitiva visitó el tradicional café Cyrano, uno de los establecimientos adheridos al “Menú Suramericano”, una propuesta gastronómica diseñada para recibir a turistas y deportistas con platos e ingredientes de identidad santafesina. La jornada concluyó en la Villa Deportiva de Rafaela, donde dialogaron con los responsables del servicio de catering y alimentación de las delegaciones, a cargo de la firma local Vázquez.

Puccini destacó que los Juegos también exhiben la capacidad productiva de la provincia. “Más allá del enorme legado en infraestructura deportiva, como el nuevo Velódromo, hay un impacto directo en el entramado industrial: detrás de cada disciplina hay mano de obra santafesina, talento y empresas pymes que le demuestran al país y al mundo que Santa Fe está preparada para eventos internacionales de esta magnitud”, afirmó.

Priorizar lo santafesino

El ministro valoró, además, la política de priorizar proveedores locales en las compras públicas. “Desde el colchón donde descansa un deportista hasta los alimentos lácteos que consume y los comercios que lo reciben en el centro de Rafaela, todo es fruto del trabajo de nuestra comunidad. Es el resultado concreto de lo que sucede cuando el Estado y el sector privado trabajan en la misma dirección”, sostuvo.

Por su parte, Scaglia puso el acento en la identidad productiva de la región. “Santa Fe tiene algo que no se puede improvisar: una cultura productiva que está en nuestra gente, en nuestras empresas y en cada comunidad. Lo que vimos hoy es una muestra concreta de eso: empresas que, a partir de los Juegos Suramericanos, pudieron crecer y aumentar su producción”, señaló.

“Nuestro desafío es ayudar a conectar y potenciar todo lo que ya existe. No tenemos que inventar vocación productiva, la tenemos desde siempre. Nuestro trabajo es hacer que esa capacidad llegue más lejos y genere más trabajo”, agregó.

Basso, en tanto, destacó la participación de la comunidad rafaelina y la capacidad organizativa alcanzada. “Rafaela está viviendo un momento histórico. Este evento demuestra que la ciudad tiene infraestructura, hospitalidad y capacidad para recibir competencias internacionales, con un sector industrial de vanguardia que abastece a miles de atletas y un comercio y una gastronomía de brazos abiertos”, expresó.

Impacto económico y proyección

Durante la jornada, las autoridades repasaron los resultados de la primera semana de competencias. En toda la provincia, el movimiento económico superó los $ 56.000 millones, impulsado por los asistentes acumulados en las sedes y actividades vinculadas con los Juegos.

En Rafaela, el impacto económico inicial superó los $ 3.600 millones, con niveles de ocupación hotelera cercanos al 80 % y un marcado movimiento comercial.

“Hablamos con empresarios industriales y referentes del sector comercial y gastronómico sobre la importancia de aprovechar este presente, pero sobre todo de proyectar lo que vendrá después”, concluyó Puccini. “Las obras de infraestructura y los acuerdos alcanzados dejan una plataforma sólida para que Rafaela y la provincia sigan captando competencias deportivas, congresos y actividades corporativas que dinamicen el empleo santafesino”.