El Día de la Primavera se festeja con Turf, Bándalos Chinos y Lichi en los Fan Fest

La primavera llegará a los Fan Fest con una programación pensada para cantar, bailar y disfrutar al aire libre. Este lunes 21 de septiembre, Rosario, Santa Fe y Rafaela tendrán escenarios cargados de música desde la tarde y una seguidilla de shows que irá creciendo hasta los cierres de la jornada.

En Rosario, el Parque Independencia tendrá una programación que comenzará a las 13 con Mery Granados. Luego pasarán por el escenario El Purre, Tobías Arribillaga, Parientes, Chicos Vaca y Coral, antes de llegar a uno de los momentos más esperados de la tarde: Benjamín Amadeo, a las 19.

El cierre será a las 20 con Turf, que pondrá el broche musical a la celebración de la primavera en el Fan Fest rosarino.

Santa Fe se prepara para una tarde a puro ritmo

En el Parque del Sur, la música comenzará a las 15 con Santa Ska. La programación continuará con Vale Acevedo, Mathungo y la Hot Band y Ser, para llegar a las 19 con Bándalos Chinos.

El último turno será para Nuestro Romance, a las 20, que cerrará una jornada en la que el escenario santafesino combinará distintos estilos y propuestas.

Rafaela también tiene su fiesta

En el Fan Fest del Invencible Rafaela, la celebración comenzará a las 15 con DJ Gian Chiarelli, quien volverá a tomar el escenario a las 17. Entre ambas presentaciones estará La Perla del West.

La tarde continuará con Franca Quaranta y Dandy Dominó, hasta llegar al cierre de las 20 con Lichi.

Una primavera con música en tres ciudades



El 21 de septiembre sumará así otra fecha especial al calendario de los Fan Fest. Tres ciudades, tres escenarios y una programación que tendrá artistas de distintos estilos para acompañar una nueva jornada de los Juegos Suramericanos.

La propuesta tendrá acceso gratuito, previa gestión del QR, que debe obtenerse para la jornada a través de entradas.santafe2026.ar.