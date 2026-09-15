El Municipio licita la compra de 10.000 kilos de asfalto para potenciar las obras viales en la ciudad

La iniciativa forma parte del Plan de Pavimentación y Conservación de Calles que lleva adelante la gestión del intendente Leonardo Viotti. La apertura de sobres se realizará el viernes 2 de octubre con un presupuesto oficial que supera los 54 millones de pesos.
Locales15 de septiembre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

Rafaela avanza con su planificación en materia de obras viales. En tal sentido, el Gobierno municipal llama a licitación pública para la adquisición de 10.000 kilogramos de asfalto modificado con polímeros, un material de alto rendimiento y mayor durabilidad para intervenciones en calles de alto tránsito, que será destinado a trabajos de pavimentación y conservación de calles.

El presupuesto oficial establecido es de $54.994.500 y los pliegos ya se encuentran a disposición de los interesados en la Dirección de Compras de la Municipalidad de Rafaela, sita en Moreno 8, 2.º piso.

La apertura de los sobres con las correspondientes propuestas económicas se realizará el próximo viernes 2 de octubre, a las 9:00.

La citada licitación representa otro paso adelante de la gestión que lidera el intendente Leonardo Viotti, orientada a brindar calidad de vida, mejor transitabilidad y mayor seguridad vial a los vecinos de la ciudad.

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