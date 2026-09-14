Juegos Suramericanos de Rafaela: “Estamos viviendo lo que soñábamos vivir”

El Gobierno de la Provincia y las autoridades locales de Rafaela brindaron este lunes un primer balance sobre el desarrollo de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, destacando el rol de la ciudad como una de las tres sedes principales del evento continental.

La conferencia de prensa se realizó en el Estadio Multipropósito Invencible Rafaela. Allí se repasaron las obras de infraestructura puestas en marcha, la recepción de las delegaciones extranjeras, el funcionamiento de los predios y el éxito de la primera jornada oficial disputada el domingo. La ciudad se preparó activamente para este hito deportivo con escenarios renovados y un gran despliegue de voluntarios, instituciones y vecinos.

Mauricio Basso, vocero de los Juegos en la sede Rafaela, analizó el desafío que representa para la ciudad albergar un evento de esta magnitud: “Ha sido una jornada inaugural muy positiva dentro de las distintas actividades que están sucediendo de manera simultánea”. Además, detalló que entre los Qr para los Fan Fest y los tickets para reservar acceso a las competencias, ya se sumaron 450.000 registros.

Por su parte, el intendente Leandro Viotti celebró la masiva respuesta del público tanto en el estadio como en el FanFest: “Estamos viviendo lo que queríamos vivir. Excepto el velódromo, tanto el estadio multipropósito como la Villa Suramericana y las zonas de festejos se están estrenando por primera vez”. Tras un debut que convocó a más de 5.000 espectadores, las autoridades estiman la llegada de más de 15.000 personas entre este lunes y martes.

Este lunes será día cargado de actividades, para lo que es la disciplina de mountain bike femenina y masculina, las clasificatorias de BMX; y el boxeo con 10 peleas a partir de las 15 horas en el Invencible Rafaela. Para acceder a los tickets se debe ingresar en la página web https://santafe2026.ar/. Vale aclarar que todas las competencias son con acceso libre y gratuito, pero dado que el aforo tiene límites de capacidad se implementa la reserva por $ 10.000 pesos, suma que es destinada a instituciones benéficas.

Juegos que inspiran

A su turno, Maira Coll, representante de la organización en Rafaela, valoró el esfuerzo logístico y el desarrollo urbano que posiciona a la ciudad como una plaza clave para eventos internacionales. Al recordar el inicio del boxeo, destacó “la emoción de la gente y de los voluntarios que, de una u otra manera, inspiran el espíritu de estos Juegos”. En la misma línea, el coordinador local Hugo Morel agradeció el trabajo en equipo y concluyó: “Ver la alegría de la gente es lo mejor que nos podemos llevar”.

Durante 14 días, Rafaela mantendrá sus puertas abiertas al continente con una cartelera que combina deporte de alto rendimiento y espectáculos culturales con artistas locales y nacionales. Toda la programación se puede consultar en https://santafe2026.ar/.