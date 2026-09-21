Firmat: condenado a cuatro años de prisión por vender droga

Un hombre de 20 años identificado como Ulises Sebastián Luna fue condenado a cuatro años de prisión por vender drogas al menudeo en Firmat (departamento General López). La pena además se le impuso por una amenaza cometida con un arma de fuego.

La sentencia fue dispuesta por la jueza Silvina Marinucci, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de Melincué (departamento General López).

La fiscal Ana Belén Stampella estuvo a cargo de la investigación y es quien representó al MPA en la audiencia en la que se llevó adelante el juicio.

Por otro lado, en el marco del mismo legajo penal, un joven menor de edad que forma parte del entorno de Luna es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA).

El caso se encuadra en los Objetivos Priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.

Arma y drogas

Stampella indicó que “el domingo 17 de mayo de este año, Luna usó un arma de fuego para amenazar de muerte a un hombre con el que mantuvo una discusión en una vivienda ubicada en el barrio Centenario de Firmat”, y agregó que “por entonces, el agresor residía en ese lugar”.

“En el marco de la investigación penal que se inició por el amedrentamiento, se ordenó un allanamiento en la casa del condenado”, sostuvo la fiscal. “Ese procedimiento policial se concretó días después de la intimidación y, si bien el arma no fue encontrada, los agentes que realizaron el operativo hallaron diversos elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes y detuvieron a Luna”, remarcó.

Según enumeró la funcionaria del MPA, “entre otros indicios de microtráfico, en el domicilio se secuestraron envoltorios con marihuana, una bolsa con restos de cocaína, una balanza de precisión, teléfonos celulares y dinero efectivo en billetes de baja nominación”. Al respecto, mencionó que “del análisis de los dispositivos móviles se obtuvo información contundente acerca de la venta de drogas al menudeo que hacía Luna”.

En cuanto al adolescente investigado, Stampella precisó que “vivía con el condenado y estaba con él al momento del allanamiento”.

Abreviado

Luna reconoció su responsabilidad penal como autor de amenazas calificadas (por el uso de arma de fuego no hallada) y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Junto con su abogada defensora, el condenado aceptó la calificación penal de los hechos propuesta por la Fiscalía, el monto y el modo de cumplimiento de la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.