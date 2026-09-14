Actividades del Club de Planeadores Rafaela

Campeonato Aterrizajes

La nutrida agenda del Club de Planeadores rafaelino concretó recientemente varias actividades de distinta índole relacionadas al vuelo silencioso. Por un lado, el 22 de agosto se realizó el Campeonato de Aterrizajes de Precisión 2026 con la participación de pilotos y alumnos que pusieron a prueba su técnica y control en cada aterrizaje, con el acompañamiento del COASMUDE. La competencia planteó el aterrizaje con una marca en la pista donde dejar detenido el planeador sin ayuda del freno de rueda, solo con el uso el freno aerodinámico. Cada piloto contó con dos vuelos, que luego de sumar la distancia a la quedó detenida la aeronave, arrojó los siguientes resultados. Categoría biplaza: 1º Martina Acosta, 2º Emilio Ferrario, 3º Pablo Albornoz y luego Matias Albera, Gonzalo Verón, Valentino Rubiolo, Nahuel Medina, Emanuel Manera. Categoría monoplaza PW5: 1º Miguel Serrano, 2º Marcos Mitri, 3º Raul Bregy, 4º Marcos Meroño. Es para destacar la participación en el campeonato de aterrizajes de los alumnos de la Escuela de Vuelo Pablo Albornoz, Valentino Rubiolo, Nahuel Medina y Emanuel Menara.

Simulador de vuelo

La entidad rafaelina sostiene una gestión de fortalecimiento de la formación y el entrenamiento de sus pilotos. Un trascendente paso se logró con la compra de un simulador de vuelo de planeador, el que será utilizado como auxiliar de instrucción dentro de su Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC). La incorporación de esta tecnología complementa las instancias de instrucción práctica y brinda a los alumnos mayores oportunidades para familiarizarse con diferentes procedimientos y situaciones de vuelo antes de realizarlos en una aeronave.

Los simuladores de vuelo constituyen una herramienta cada vez más utilizada en escuelas y centros de formación aeronáutica de todo el mundo. Su utilización permite practicar navegación, procedimientos y toma de decisiones en un entorno controlado, incluyendo competencias de vuelo a vela. Con esta adquisición, el Club de Planeadores Rafaela reafirma su compromiso con la formación aeronáutica, la capacitación permanente y la incorporación de nuevas tecnologías, poniendo a disposición de sus alumnos y pilotos herramientas que contribuyan a una preparación cada vez más completa.

Formación más allá del vuelo

En otro orden, el pasado fin de semana el Club de Planeadores conjuntamente con el Aeroclub Rafaela organizaron la charla de la psicóloga aeronáutica Laura Hiza, representante nacional de la Sociedad Interamericana de Psicólogos Aeronáuticos, que brindó una capacitación destinada a pilotos en la que abordó la influencia de las emociones en el desempeño, la toma de decisiones y la seguridad operacional. Bajo el título “Factores Humanos: Autorregulación Emocional” la disertante fue invitada a la ciudad para desarrollar una jornada orientada a profundizar sobre uno de los aspectos fundamentales de la actividad aeronáutica: el factor humano. Durante el encuentro se abordó la manera en que las emociones y las conductas pueden influir en el desempeño de una persona, especialmente frente a situaciones de presión, estrés y toma de decisiones.

La actividad se enmarcó en la concepción de la formación aeronáutica que entiende que la seguridad no depende exclusivamente de los conocimientos técnicos y las habilidades de vuelo. El conocimiento de los propios estados emocionales, la capacidad para gestionar la presión, la toma de decisiones y la interacción con otras personas también forman parte de las competencias que un piloto debe desarrollar.

Vuelo solo de alumnos pilotos

Un paso trascendente en el proceso de la formación de los nuevos pilotos es la realización del primero vuelo “solo”, es decir sin la presencia del instructor en el puesto trasero del planeador biplaza. Una instancia recordada por los pilotos y celebrada por la comunidad del club porque representa el progreso de los aprendices. Recientemente, Mariana Salari, Nahuel Medina, Valentino Rubiolo y Pablo Albornoz dieron este paso fundamental en su formación como pilotos y lo celebraron junto a instructores, pilotos y compañeros del club.

La celebración tuvo lugar en un tradicional asado que reunió a pilotos, instructores y alumnos en un espacio de encuentro y camaradería para compartir la alegría de los nuevos pilotos que comienzan a ganar autonomía en vuelo. Durante la jornada, cada uno de los alumnos recibió un recuerdo firmado por los presentes, como testimonio de este primer vuelo en solitario y de un momento que quedará como parte de la historia personal de cada uno dentro de la actividad aeronáutica.

Finalmente, el Club de Planeadores recuerda que mantiene abierta su escuela de vuelo y la alternativa de realizar vuelos de bautismo. Para ello los interesados pueden obtener mayor información en el número de WhatsApp (3492 24-5856), en la página oficial de Facebook del club, su perfil de Instagram, o en la página Web (www.cprafaela.com.ar). En estos contactos pueden reservar un vuelo de bautismo que se realizan los fines de semana y feriados, o iniciar el curso de piloto de planeador en el “Centro de Instrucción de Vuelo Sin Motor” con una licencia de vuelo internacional que puede formar parte del primer paso de una carrera aeronáutica.