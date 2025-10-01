Los concejales Caruso, Senn, Racca y Soltermam acompañarán el Plan de Pavimento con modificaciones claves

En este sentido, confirmaron que acompañarán la iniciativa, pero plantearon dos modificaciones centrales. Por un lado, extender el plan de pago a 100 cuotas respecto a las 60 actuales. Los ediles consideran que, al tratarse de un plan a ejecutarse en al menos 8 años, el esquema de pagos también debe contemplar ese mismo plazo, garantizando mayor accesibilidad para los vecinos. De lo contrario, habría sectores que aún habiendo pagado toda la obra tendrían que esperar años hasta su llegada.

Por otro lado, solicitan incorporar la pavimentación de calle Constitución, en Barrio Pizzurno, como segunda etapa de obra.

El proyecto fija como inicio el barrio Mora, lo que es compartido. Sin embargo, los concejales proponen que luego la obra continúe por calle Constitución, por ser una arteria estratégica de conexión para el sector sur de la ciudad.

“Si bien lamentamos que se hayan perdido dos años (2024 y 2025) sin avances en el plan de pavimento, vemos con buenos ojos que finalmente se retome. Con estas modificaciones buscamos que el proyecto sea más equitativo y beneficioso para los vecinos”, señalaron.

De esta manera, Caruso, Senn, Racca y Soltermam confirmaron su apoyo al plan, destacando la importancia de darle continuidad a una obra fundamental para mejorar la conectividad y la calidad de vida en Rafaela.