El Concejo Municipal de Rafaela reconoció como “Rafaelino Distinguido” a Sebastián Porto

En la sesión de este jueves, el Concejo Municipal de Rafaela abordó un total de tres temas que formaban parte del orden del día. El primero de ellos fue otorgarle la distinción como “Rafaelino Distinguido” al ex piloto, Sebastián Porto.

Su historia personal y deportiva representa para la comunidad un ejemplo de disciplina, vocación y orgullo. Sus logros y las competencias que atravesó lo consagraron como el piloto argentino más destacado en la historia del motociclismo internacional.

El reconocimiento a su trayectoria deportiva y su vínculo permanente con Rafaela constituye un acto legítimo y significativo para visibilizar el valor del esfuerzo, la internacionalización de los talentos locales y la inspiración que Porto representa para las futuras generaciones.

Los legisladores locales coincidieron en que representa una historia de superación y esfuerzo que, desde muy temprana edad, volcó su pasión por el motociclismo en logros internacionales que lo convirtieron en un referente del deporte motor argentino.

Su carrera comenzó a los 11 años, compitiendo en circuitos de mini-motos en Rafaela, participando luego en competencias zonales y nacionales.

En 1995, obtuvo el Campeonato Europeo de 250 cc, lo que le posibilitó dar el salto al motociclismo mundial; posteriormente compitió en el Campeonato del mundo entre 1996 y 2006, acumulando 161 largadas, 7 victorias, 19 podios, 11 poles y 8 vueltas rápidas.

Su cúspide deportiva internacional, se produjo cuando se consagró subcampeón mundial de 250 cc, con 5 triunfos en Grandes Premios, mientras que en el año 2005 obtuvo una memorable victoria en el prestigioso GP de Assen (Holanda).

Asimismo, tras retirarse de la actividad internacional, participó en el automovilismo argentino, compitiendo en TC2000, Top Race V6, y en TC Pista, además de adjudicarse el Campeonato Argentino de Superbikes 600 cc en 2013.

Los ediles Carla Boidi y Ceferino Mondino fueron los encargados de entregarle la distinción a Sebastián Porto. El ex piloto, al tomar la palabra, aseguró: “Estoy muy emocionado. En primer lugar estoy muy agradecido a Rafaela que siempre será mi ciudad. Agradecido al Concejo Municipal y a todos los concejales por las palabras que me dedicaron. No me esperaba todo esto y reitero, es un día hermoso”.

Posterior a este emotivo reconocimiento, los concejales trataron los otros temas que figuraban en el orden del día. El segundo proyecto fue una minuta de comunicación con el objetivo de solicitarle al Ejecutivo Municipal que proceda a remover los separadores de flujos de tráfico sobre Av. ltalia Y Carrero Podio. Se fundamenta que esto genera dificultad en el paso y acrecienta la posibilidad de accidentes, debido a que su función delimitadora no exime la chance de que sea un obstáculo riesgoso.

En último lugar, los ediles votaron por unanimidad un pedido de informe que insta al Gobierno Municipal a informar el próximo destino del refugio de invierno ubicado en calle Geuna y Zurbriggen del barrio Mora. De igual manera, se solicita un análisis pormenorizado del trabajo realizado hasta el momento. Entre los fundamentos, se argumenta que es necesario conocer, si se ha llegado a buen puerto con este objetivo, y a cuantas personas ha alcanzado.