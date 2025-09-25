El Concejo Municipal de Rafaela reconoció como “Rafaelino Distinguido” a Sebastián Porto

Los concejales le otorgaron esta declaración, en virtud de sus destacadas actuaciones deportivas a nivel nacional e internacional y de su permanente vínculo con la ciudad.

Locales25 de septiembre de 2025Diario PrimiciaDiario Primicia
WhatsApp Image 2025-09-25 at 2.11.39 PM

En la sesión de este jueves, el Concejo Municipal de Rafaela abordó un total de tres temas que formaban parte del orden del día. El primero de ellos fue otorgarle la distinción como “Rafaelino Distinguido” al ex piloto, Sebastián Porto.

Su historia personal y deportiva representa para la comunidad un ejemplo de disciplina, vocación y orgullo. Sus logros y las competencias que atravesó lo consagraron como el piloto argentino más destacado en la historia del motociclismo internacional.

El reconocimiento a su trayectoria deportiva y su vínculo permanente con Rafaela constituye un acto legítimo y significativo para visibilizar el valor del esfuerzo, la internacionalización de los talentos locales y la inspiración que Porto representa para las futuras generaciones.

Los legisladores locales coincidieron en que representa una historia de superación y esfuerzo que, desde muy temprana edad, volcó su pasión por el motociclismo en logros internacionales que lo convirtieron en un referente del deporte motor argentino. 

Su carrera comenzó a los 11 años, compitiendo en circuitos de mini-motos en Rafaela, participando luego en competencias zonales y nacionales.

En 1995, obtuvo el Campeonato Europeo de 250 cc, lo que le posibilitó dar el salto al motociclismo mundial; posteriormente compitió en el Campeonato del mundo entre 1996 y 2006, acumulando 161 largadas, 7 victorias, 19 podios, 11 poles y 8 vueltas rápidas. 

Su cúspide deportiva internacional, se produjo cuando se consagró subcampeón mundial de 250 cc, con 5 triunfos en Grandes Premios, mientras que en el año 2005 obtuvo una memorable victoria en el prestigioso GP de Assen (Holanda). 

Asimismo, tras retirarse de la actividad internacional, participó en el automovilismo argentino, compitiendo en TC2000, Top Race V6, y en TC Pista, además de adjudicarse el Campeonato Argentino de Superbikes 600 cc en 2013. 

Los ediles Carla Boidi y Ceferino Mondino fueron los encargados de entregarle la distinción a Sebastián Porto. El ex piloto, al tomar la palabra, aseguró: “Estoy muy emocionado. En primer lugar estoy muy agradecido a Rafaela que siempre será mi ciudad. Agradecido al Concejo Municipal y a todos los concejales por las palabras que me dedicaron. No me esperaba todo esto y reitero, es un día hermoso”.

Posterior a este emotivo reconocimiento, los concejales trataron los otros temas que figuraban en el orden del día. El segundo proyecto fue una minuta de comunicación con el objetivo de solicitarle al Ejecutivo Municipal que proceda a remover los separadores de flujos de tráfico sobre Av. ltalia Y Carrero Podio. Se fundamenta que esto genera dificultad en el paso y acrecienta la posibilidad de accidentes, debido a que su función delimitadora no exime la chance de que sea un obstáculo riesgoso.

En último lugar, los ediles votaron por unanimidad un pedido de informe que insta al Gobierno Municipal a informar el próximo destino del refugio de invierno ubicado en calle Geuna y Zurbriggen del barrio Mora. De igual manera, se solicita un análisis pormenorizado del trabajo realizado hasta el momento. Entre los fundamentos, se argumenta que es necesario conocer, si se ha llegado a buen puerto con este objetivo, y a cuantas personas ha alcanzado.

Te puede interesar
WhatsApp Image 2025-09-23 at 1.48.29 PM

Aversa mintió frente a los medios y ante todo el Concejo

Diario Primicia
Locales23 de septiembre de 2025

Así lo expresan los concejales no oficialistas Racca, Senn, Caruso y Soltermam al escuchar sus declaraciones y confirmar lo que venían sospechando, la empresa del funcionario continúa siendo proveedora del Municipio, aunque lo haga encubiertamente. En declaraciones anteriores, él mismo había confirmado que no era ético ni legal hacerlo.

Lo más visto
unnamed (76)

Santa Fe Activa: se incrementó 470% el monto destinado a créditos con tasa subsidiada para el sector productivo

Diario Primicia
Provinciales24 de septiembre de 2025

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, indicó que de los $ 46.000 millones otorgados en 2024 se pasó a $ 216.000 millones en 2025. Y que este año tomaron esos préstamos con tasa subsidiada por la Provincia un total de 2.500 empresas, contra 750 de 2024. “Estamos convencidos que el crédito es el insumo más importante para poder desarrollarse y crecer en una Pyme, un comercio o una industria”, aseguró.

unnamed

Agosto récord en vuelos: la provincia de Santa Fe lidera la conectividad sin pasar por Buenos Aires

Diario Primicia
Provinciales25 de septiembre de 2025

Fueron en total 199.763 los pasajeros que volaron al exterior desde el interior. Rosario creció 69 % y así la provincia se posiciona como eje de conectividad sin pasar por Buenos Aires. “Rosario no es escala: es puerta de entrada al mundo. Cada vuelo que parte desde Santa Fe representa oportunidades concretas para nuestras pymes, nuestros trabajadores y nuestras familias”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. El Aeropuerto de Sauce Viejo también aumenta en vuelos de cabotaje, mejora en infraestructura y expansión de frecuencias.

Boletín de noticias