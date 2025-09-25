El Concejo Municipal de Rafaela reconoció como “Rafaelino Distinguido” a Sebastián Porto

Diario PrimiciaProvinciales24 de septiembre de 2025
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, indicó que de los $ 46.000 millones otorgados en 2024 se pasó a $ 216.000 millones en 2025. Y que este año tomaron esos préstamos con tasa subsidiada por la Provincia un total de 2.500 empresas, contra 750 de 2024. “Estamos convencidos que el crédito es el insumo más importante para poder desarrollarse y crecer en una Pyme, un comercio o una industria”, aseguró.
25 de septiembre de 2025
Se realizaron este miércoles en el CIC de Ceres, en el Departamento San Cristóbal. La estrategia apunta a facilitar el acceso a chequeos médicos en mayores de 25 años.
25 de septiembre de 2025
La Anses fijó también las jubilaciones mínima y máxima los topes de ingresos en el sistema de asignaciones familiares.
25 de septiembre de 2025
Los concejales le otorgaron esta declaración, en virtud de sus destacadas actuaciones deportivas a nivel nacional e internacional y de su permanente vínculo con la ciudad.
25 de septiembre de 2025
Fueron en total 199.763 los pasajeros que volaron al exterior desde el interior. Rosario creció 69 % y así la provincia se posiciona como eje de conectividad sin pasar por Buenos Aires. “Rosario no es escala: es puerta de entrada al mundo. Cada vuelo que parte desde Santa Fe representa oportunidades concretas para nuestras pymes, nuestros trabajadores y nuestras familias”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. El Aeropuerto de Sauce Viejo también aumenta en vuelos de cabotaje, mejora en infraestructura y expansión de frecuencias.