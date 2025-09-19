Boidi presento proyecto relacionado al registro municipal de cuidadores de adultos mayores

En el mes del jubilado la Concejal Arq. Carla Boidi de Unidos para Cambiar Santa Fe, ingresó una iniciativa tendiente a modificar la Ordenanza que regula el Registro Municipal de Cuidadores de Adultos Mayores.

Locales19 de septiembre de 2025Diario PrimiciaDiario Primicia
Carla Boidi (1)

“La Ordenanza N° 4.862, crea el Registro Municipal de Cuidadores de Adultos Mayores y/o Personas que Requieran Atención Especial; el proyecto tiene como objetivo actualizar ese marco normativo y garantizar mayor calidad, profesionalización y acompañamiento para las familias usuarias del servicio” manifestó la Concejal demoprogresista Carla Boidi. 

“La iniciativa incorpora medidas concretas que responden a la evolución demográfica y a la “nueva  longevidad”, regulando requisitos y mecanismos de seguimiento para asegurar la idoneidad de quienes forman parte del Registro” sostuvo la edil del PDP.

Principales ejes de la propuesta

● Actualización estadística y enfoque demográfico: El proyecto incorpora datos del Censo 2022 y reconoce que Rafaela y la provincia de Santa Fe registran un crecimiento en la proporción de personas mayores, lo que multiplica la demanda de cuidados profesionales.

● Requisitos de ingreso y permanencia: Se exige la presentación de certificado de buena conducta, la participación en al menos dos actividades de capacitación anuales y la realización obligatoria de una entrevista anual de seguimiento con el área municipal competente.

● Facultad sancionatoria: Se establece expresamente la posibilidad de suspender o eliminar temporal o definitivamente del Registro a cuidadores que hayan sido denunciados formalmente por usuarios o familiares, garantizando siempre el derecho a la defensa y el debido proceso.

● Acompañamiento y formación: articulando entre la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo a cargo de Patricia Imoberdorf, en el marco del Departamento de Economía Social y Empleo, y la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, se asistiría a aspirantes y cuidadores con materiales teóricos y recursos para llevar a cabo la práctica, soportes asistenciales y apoyos económicos para poder garantizar el ingreso, permanencia en las capacitaciones, egreso y acompañamiento posterior.

“La propuesta nace de la constatación de que la composición etaria de la ciudad exige respuestas públicas más sólidas: en Rafaela aproximadamente el 12,4% de la población tiene 65 años o más (datos del Relevamiento Socioeconómico 2022 con base en IPEC), otra transformación relevante es el crecimiento sostenido del grupo de jubilados y pensionados, que pasó del 18,4% en 2005 al 28% en 2025. Esto obliga a priorizar la calidad de los cuidados domiciliarios y la profesionalización de quienes los brindan”, fundamentó Boidi.

“Actualizar esta ordenanza es una decisión de justicia social. Cuando una familia deja a su madre, su padre o un familiar a cargo de un cuidador, lo hace con la esperanza de que recibirá atención digna y segura. Por eso propongo requisitos claros, capacitación continua y mecanismos de control que brinden tranquilidad a quienes cuidan y a quienes son cuidados”, afirmó la concejal Boidi.

Te puede interesar
seom rafaela (1)

Hoy se realizan las elecciones generales en SEOM

Diario Primicia
Locales11 de septiembre de 2025

El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) Rafaela informa que en el día de hoy, jueves 11 de septiembre de 2025, se está desarrollando el acto electoral para la renovación de autoridades sindicales.

Lo más visto
Boletín de noticias