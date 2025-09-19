Boidi presento proyecto relacionado al registro municipal de cuidadores de adultos mayores

“La Ordenanza N° 4.862, crea el Registro Municipal de Cuidadores de Adultos Mayores y/o Personas que Requieran Atención Especial; el proyecto tiene como objetivo actualizar ese marco normativo y garantizar mayor calidad, profesionalización y acompañamiento para las familias usuarias del servicio” manifestó la Concejal demoprogresista Carla Boidi.



“La iniciativa incorpora medidas concretas que responden a la evolución demográfica y a la “nueva longevidad”, regulando requisitos y mecanismos de seguimiento para asegurar la idoneidad de quienes forman parte del Registro” sostuvo la edil del PDP.



Principales ejes de la propuesta



● Actualización estadística y enfoque demográfico: El proyecto incorpora datos del Censo 2022 y reconoce que Rafaela y la provincia de Santa Fe registran un crecimiento en la proporción de personas mayores, lo que multiplica la demanda de cuidados profesionales.

● Requisitos de ingreso y permanencia: Se exige la presentación de certificado de buena conducta, la participación en al menos dos actividades de capacitación anuales y la realización obligatoria de una entrevista anual de seguimiento con el área municipal competente.

● Facultad sancionatoria: Se establece expresamente la posibilidad de suspender o eliminar temporal o definitivamente del Registro a cuidadores que hayan sido denunciados formalmente por usuarios o familiares, garantizando siempre el derecho a la defensa y el debido proceso.

● Acompañamiento y formación: articulando entre la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo a cargo de Patricia Imoberdorf, en el marco del Departamento de Economía Social y Empleo, y la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, se asistiría a aspirantes y cuidadores con materiales teóricos y recursos para llevar a cabo la práctica, soportes asistenciales y apoyos económicos para poder garantizar el ingreso, permanencia en las capacitaciones, egreso y acompañamiento posterior.



“La propuesta nace de la constatación de que la composición etaria de la ciudad exige respuestas públicas más sólidas: en Rafaela aproximadamente el 12,4% de la población tiene 65 años o más (datos del Relevamiento Socioeconómico 2022 con base en IPEC), otra transformación relevante es el crecimiento sostenido del grupo de jubilados y pensionados, que pasó del 18,4% en 2005 al 28% en 2025. Esto obliga a priorizar la calidad de los cuidados domiciliarios y la profesionalización de quienes los brindan”, fundamentó Boidi.



“Actualizar esta ordenanza es una decisión de justicia social. Cuando una familia deja a su madre, su padre o un familiar a cargo de un cuidador, lo hace con la esperanza de que recibirá atención digna y segura. Por eso propongo requisitos claros, capacitación continua y mecanismos de control que brinden tranquilidad a quienes cuidan y a quienes son cuidados”, afirmó la concejal Boidi.