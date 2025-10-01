Rafaela insegura: tres hechos delictivos en la ciudad

Rafaela insegura: dos hechos policiales en la ciudad
Ocurrieron dos hechos delictivos en diferentes sectores de la ciudad.
Ocurrieron tres hechos policiales en diferentes sectores de la ciudad.Policiales01 de octubre de 2025Diario Primicia
Personal de Agrupación Cuerpos tomo conocimiento del ingreso al asentamiento Demarchi de un individuo con una bicicleta la cuál habría sido sustraída momentos antes desde un establecimiento educativo.
Personal actuante se dirigió al lugar, y esa persona, al notar la presencia policial, arrojó el birrodado, emprendiendo huida.
Se procedió al formal secuestro de la bicicleta trasladándola a sede de Comisaría 13º.
Se dio conocimiento al fiscal en turno quien impartió directivas.
En el segundo hecho policial, personal de OSESP fue comisionado por la central del 911 a calle Pascual Brusco por presuntas detonaciones efectuadas por personas a bordo de una motocicleta, quienes habrían ingresado a un terreno baldío ubicado en G. Maggi.
Arribados al lugar, personal actuante visualizó al birrodado, consultado por el dominio no correspondía a dicho vehículo.
Por disposición del fiscal en turno se procedió al formal secuestro y traslado a sede de Subcomisaría 1º.
En el tercer hecho policial, personal de Cuerpo Guardia Infantería tomó conocimiento a raíz de una comisión del 911, que, Centro de Monitoreo visualizó en intersección de Av. G. Maggi y calle J.V. González a dos individuos llevando un televisor.
Seguidamente, personal actuante logró darles alcance, siendo éstos de 21 y 24 años, a quienes se le consultó sobre el elemento en cuestión, contestando con evasivas por lo que se procedió al formal secuestro del mismo.
Con respecto a los jóvenes fueron trasladados a sede de Subcomisaría 1º en averiguación de sus antecedentes conforme al art. 10 bis.
Ocurrieron dos hechos delictivos en diferentes sectores de la ciudad.
En las últimas horas varios hechos delictivos ocurrieron en diferentes sectores de la ciudad de Rafaela.
Se trata de Raúl Darío López, de 47 años. Utilizó un cuchillo para quitarle la vida a la víctima el domingo 26 de enero de este año. El fiscal que dirigió la investigación que permitió llegar a la condena es Martín Castellano.
Diversos hechos delictivos ocurrieron durante las ultimas horas en la ciudad de Rafaela.
Ocurrieron en las ultimas horas varios hechos delictivos en distintos sectores de la ciudad.
La sentencia fue resuelta en un juicio oral que finalizó ayer en los tribunales de la ciudad de San Cristóbal. La fiscal Hemilce Fissore representó al MPA en el debate.
Ocurrieron dos hechos delictivos en diferentes sectores de la ciudad.
Fue en el marco del Primer Encuentro Provincial de Actores de la Economía Social, organizado por el Gobierno de la Provincia. La propuesta se desarrolló en la ciudad capital y contó con representantes de 153 localidades. “Acá se estimula el esfuerzo, la voluntad de aprender, la vocación de ser mejores, de salir muchas veces de contextos complejos. Y eso es el diferencial que hoy le pone Santa Fe a la Argentina”, remarcaron los funcionarios santafesinos.
Desde el Gobierno Provincial adelantaron que habrá cortes y desvíos de tránsito desde el mediodía. Habrá venta de entradas en la cancha de Newells desde el miércoles para la parcialidad de River, y en la cancha de Central, donde se jugará el partido, para los de Racing.
Ocurrieron tres hechos policiales en diferentes sectores de la ciudad.
El gobierno mantiene congelado desde hace 19 meses el bono de modo de que sea la inflación la que, mes a mes, profundice el ajuste sobre los jubilados.