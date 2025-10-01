Rafaela insegura: tres hechos delictivos en la ciudad

Personal de Agrupación Cuerpos tomo conocimiento del ingreso al asentamiento Demarchi de un individuo con una bicicleta la cuál habría sido sustraída momentos antes desde un establecimiento educativo.

Personal actuante se dirigió al lugar, y esa persona, al notar la presencia policial, arrojó el birrodado, emprendiendo huida.

Se procedió al formal secuestro de la bicicleta trasladándola a sede de Comisaría 13º.

Se dio conocimiento al fiscal en turno quien impartió directivas.

En el segundo hecho policial, personal de OSESP fue comisionado por la central del 911 a calle Pascual Brusco por presuntas detonaciones efectuadas por personas a bordo de una motocicleta, quienes habrían ingresado a un terreno baldío ubicado en G. Maggi.

Arribados al lugar, personal actuante visualizó al birrodado, consultado por el dominio no correspondía a dicho vehículo.

Por disposición del fiscal en turno se procedió al formal secuestro y traslado a sede de Subcomisaría 1º.

En el tercer hecho policial, personal de Cuerpo Guardia Infantería tomó conocimiento a raíz de una comisión del 911, que, Centro de Monitoreo visualizó en intersección de Av. G. Maggi y calle J.V. González a dos individuos llevando un televisor.

Seguidamente, personal actuante logró darles alcance, siendo éstos de 21 y 24 años, a quienes se le consultó sobre el elemento en cuestión, contestando con evasivas por lo que se procedió al formal secuestro del mismo.

Con respecto a los jóvenes fueron trasladados a sede de Subcomisaría 1º en averiguación de sus antecedentes conforme al art. 10 bis.