Atlético de Rafaela organiza una cena para realizar obras en el Gimnasio Nº 2

Policiales23 de septiembre de 2025
Lo aprehendieron este lunes junto a otro hombre en el marco de tres allanamientos realizados por efectivos de Asuntos Internos y de las TOE en Rosario y Roldán. Ambos serán llevados a audiencia imputativa por el fiscal Rébola en el marco de una causa por extorsión.
Policiales23 de septiembre de 2025
La sentencia fue resuelta en un juicio oral que finalizó ayer en los tribunales de la ciudad de San Cristóbal. La fiscal Hemilce Fissore representó al MPA en el debate.
Policiales23 de septiembre de 2025
Ocurrieron en las ultimas horas varios hechos delictivos en distintos sectores de la ciudad.
Provinciales23 de septiembre de 2025
La mujer buscada en la causa fue localizada desde el aire cuando intentó huir por los pasillos de barrio Tablada. Los procedimientos fueron realizados por la Policía de Investigaciones y el grupo táctico GIRI, con apoyo de Prefectura Naval.
Locales23 de septiembre de 2025
Así lo expresan los concejales no oficialistas Racca, Senn, Caruso y Soltermam al escuchar sus declaraciones y confirmar lo que venían sospechando, la empresa del funcionario continúa siendo proveedora del Municipio, aunque lo haga encubiertamente. En declaraciones anteriores, él mismo había confirmado que no era ético ni legal hacerlo.