Atlético de Rafaela organiza una cena para realizar obras en el Gimnasio Nº 2

La finalidad de la misma es reunir los fondos necesarios para la colocación del piso flotante en el Gimnasio Nº 2, donde actualmente las tres disciplinas llevan a cabo sus entrenamientos.



Esta obra de gran envergadura permitirá a los deportistas tener un mejor desarrollo durante sus entrenamientos, además de darle valor a un Gimnasio histórico en la institución.



La cita es para las 21:00 y el menú consta de chorizo, pollo asado con ensaladas y postre helado. Habrá servicio de cantina y no se permitirá el ingreso de bebidas. Los asistentes deberán llevar cubiertos completos.



El valor de la tarjeta para Mayores es de $15.000, mientras que los Menores abonarán $8.000. Los interesados pueden conseguir su tarjeta en la Sede Administrativa "Julio Litvak" (8:00 a 18:30) o con las distintas subcomisiones.