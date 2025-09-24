Atlético de Rafaela organiza una cena para realizar obras en el Gimnasio Nº 2

El próximo sábado 27 de septiembre, el Consejo Directivo de Atlético junto a las subcomisiones de Básquet, Patín y Vóley realizarán una cena en el Estadio Arq. Lucio Casarín.

Locales24 de septiembre de 2025
Gimnasio Atletico de Rafaela

La finalidad de la misma es reunir los fondos necesarios para la colocación del piso flotante en el Gimnasio Nº 2, donde actualmente las tres disciplinas llevan a cabo sus entrenamientos.

Esta obra de gran envergadura permitirá a los deportistas tener un mejor desarrollo durante sus entrenamientos, además de darle valor a un Gimnasio histórico en la institución.

La cita es para las 21:00 y el menú consta de chorizo, pollo asado con ensaladas y postre helado. Habrá servicio de cantina y no se permitirá el ingreso de bebidas. Los asistentes deberán llevar cubiertos completos.

El valor de la tarjeta para Mayores es de $15.000, mientras que los Menores abonarán $8.000. Los interesados pueden conseguir su tarjeta en la Sede Administrativa "Julio Litvak" (8:00 a 18:30) o con las distintas subcomisiones.

