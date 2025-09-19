Se interrumpirá el servicio eléctrico en Barrio San Martín

Horario: 13 a 15 hs

Sector:



Norte: Vélez Sarsfield

Sur: Juan B. Justo

Este: Bv. H. Yrigoyen

Oeste: Ituzaingó

Las interrupciones programadas se pueden consultar en la página web de la empresa www.epe.santafe.gov.ar/cortesprogramados o en la cuenta oficial de twitter @epeoficial

Importante:



* La Empresa se reserva el derecho de restablecer el servicio antes del horario indicado

* Los trabajos se suspenderán en caso de mal tiempo