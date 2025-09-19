Se interrumpirá el servicio eléctrico en Barrio San Martín

La EPE Rafaela informa que, realizará maniobras de reconfiguración, debiendo interrumpir el abastecimiento de energía eléctrica el día sábado 20 de septiembre.

Locales19 de septiembre de 2025Diario PrimiciaDiario Primicia
EPE-trabajos
EPE-trabajos

Horario: 13 a 15 hs

Sector:

Norte: Vélez Sarsfield 
Sur: Juan B. Justo 
Este: Bv. H. Yrigoyen 
Oeste: Ituzaingó 

Las interrupciones programadas se pueden consultar en la página web de la empresa www.epe.santafe.gov.ar/cortesprogramados o en la cuenta oficial de twitter @epeoficial

Importante:

* La Empresa se reserva el derecho de restablecer el servicio antes del horario indicado
* Los trabajos se suspenderán en caso de mal tiempo

Te puede interesar
seom rafaela (1)

Hoy se realizan las elecciones generales en SEOM

Diario Primicia
Locales11 de septiembre de 2025

El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) Rafaela informa que en el día de hoy, jueves 11 de septiembre de 2025, se está desarrollando el acto electoral para la renovación de autoridades sindicales.

WhatsApp Image 2025-09-09 at 10.05.59 AM

Concejales reclaman el recambio del techo en la Vecinal Martín Fierro

Diario Primicia
Locales09 de septiembre de 2025

Los concejales Juan Senn, María Paz Caruso Mónaco, Martín Racca y Valeria Soltermann presentaron un proyecto en el Concejo Municipal de Rafaela para exigir al Departamento Ejecutivo información precisa sobre el estado actual de la refacción del techo de la sede vecinal del Barrio Martín Fierro, e instar a que la obra comience de manera urgente.

Lo más visto
Boletín de noticias