Rafaela insegura: dos hechos policiales en la ciudad

Rafaela insegura: cinco hechos delictivos en la ciudad
En las últimas horas varios hechos delictivos ocurrieron en diferentes sectores de la ciudad de Rafaela.
Personal de Cuerpo Guardia Infantería, momentos en que se encontraba de recorridas, al hacer paso por calle C. de Esperanza al llegar a intersección con su similar Champagnat divisó a dos individuos, vociferando uno de ellos amenazas, al tratar ser identificados emprendieron huida, ingresando uno de ellos a una morada de calle
Baroni.
Allí, el mismo, un menor de edad, comenzó a arrojar golpes de puño, procediendo a su aprehensión, con posterior traslado a sede de Comisaría 13º. Se dio conocimiento a la fiscal en turno quien impartió directivas.
En el segundo hecho delictivo, personal de Cuerpo Guardia Infantería fue comisionado a calle N. Álvarez, en razón que una persona se habría apoderado de una regla de albañil y carne.
Seguidamente, la Central de Monitoreo divisó al mismo que se dirigía para barrio Mora, logrando personal actuante identificarlo en intersección de calles Zaffeti y Tucumán, siendo un sujeto de 36 años, quien llevaba en la mochila carne y un cuchillo.
Fue aprehendido y se secuestró lo mencionado trasladándolo a sede de Comisaría 13º. Se dio conocimiento a la fiscal en turno quien dispuso la detención del mismo.
Se trata de Raúl Darío López, de 47 años. Utilizó un cuchillo para quitarle la vida a la víctima el domingo 26 de enero de este año. El fiscal que dirigió la investigación que permitió llegar a la condena es Martín Castellano.
La sentencia fue resuelta en un juicio oral que finalizó ayer en los tribunales de la ciudad de San Cristóbal. La fiscal Hemilce Fissore representó al MPA en el debate.
Lo aprehendieron este lunes junto a otro hombre en el marco de tres allanamientos realizados por efectivos de Asuntos Internos y de las TOE en Rosario y Roldán. Ambos serán llevados a audiencia imputativa por el fiscal Rébola en el marco de una causa por extorsión.
Impulsado por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, la actividad se realizó en el Centro Cultural Casa España y contó, además, con la presencia de delegaciones escolares de las provincia de Santa Fe y Córdoba y Entre Ríos.
Semanalmente se reciben 4.000 llamadas, de las cuales el 49 % son por personas sospechosas y emergencias de seguridad. La secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, destacó que “las llamadas nos permiten mejorar el servicio de prevención, por eso le pedimos a la gente que llame”.
“El gobernador Maximiliano Pullaro asumió el desafío de recibir un evento internacional de esta magnitud y desde el Gobierno Provincial estamos llevando adelante un ambicioso plan de infraestructura deportiva en Rosario, Santa Fe y Rafaela”, destacó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico. El nuevo Estadio Multipropósito Arena, que se levanta en el predio de la ex Rural, albergará parte de las disciplinas indoor pero también estará adaptado para un amplio rango de usos recreativos, culturales y educativos.
Coordinadas por los ministerios de Educación y de Salud de Santa Fe, son instancias prácticas obligatorias que se llevarán adelante a partir del 4 de octubre en las ciudades de Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto y Reconquista.