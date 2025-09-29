Rafaela insegura: dos hechos policiales en la ciudad

Personal de Cuerpo Guardia Infantería, momentos en que se encontraba de recorridas, al hacer paso por calle C. de Esperanza al llegar a intersección con su similar Champagnat divisó a dos individuos, vociferando uno de ellos amenazas, al tratar ser identificados emprendieron huida, ingresando uno de ellos a una morada de calle

Baroni.

Allí, el mismo, un menor de edad, comenzó a arrojar golpes de puño, procediendo a su aprehensión, con posterior traslado a sede de Comisaría 13º. Se dio conocimiento a la fiscal en turno quien impartió directivas.



En el segundo hecho delictivo, personal de Cuerpo Guardia Infantería fue comisionado a calle N. Álvarez, en razón que una persona se habría apoderado de una regla de albañil y carne.

Seguidamente, la Central de Monitoreo divisó al mismo que se dirigía para barrio Mora, logrando personal actuante identificarlo en intersección de calles Zaffeti y Tucumán, siendo un sujeto de 36 años, quien llevaba en la mochila carne y un cuchillo.

Fue aprehendido y se secuestró lo mencionado trasladándolo a sede de Comisaría 13º. Se dio conocimiento a la fiscal en turno quien dispuso la detención del mismo.