Rafaela insegura: dos hechos policiales en la ciudad

Ocurrieron dos hechos delictivos en diferentes sectores de la ciudad.

Policiales29 de septiembre de 2025Diario PrimiciaDiario Primicia
Patrullero
Personal de Cuerpo Guardia Infantería, momentos en que se encontraba de recorridas, al hacer paso por calle C. de Esperanza al llegar a intersección con su similar Champagnat divisó a dos individuos, vociferando uno de ellos amenazas, al tratar ser identificados emprendieron huida, ingresando uno de ellos a una morada de calle
Baroni.

Allí, el mismo, un menor de edad, comenzó a arrojar golpes de puño, procediendo a su aprehensión, con posterior traslado a sede de Comisaría 13º. Se dio conocimiento a la fiscal en turno quien impartió directivas.

En el segundo hecho delictivo, personal de Cuerpo Guardia Infantería fue comisionado a calle N. Álvarez, en razón que una persona se habría apoderado de una regla de albañil y carne. 

Seguidamente, la Central de Monitoreo divisó al mismo que se dirigía para barrio Mora, logrando personal actuante identificarlo en intersección de calles Zaffeti y Tucumán, siendo un sujeto de 36 años, quien llevaba en la mochila carne y un cuchillo.

Fue aprehendido y se secuestró lo mencionado trasladándolo a sede de Comisaría 13º. Se dio conocimiento a la fiscal en turno quien dispuso la detención del mismo.

