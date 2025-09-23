Rafaela insegura: cuatro hechos delictivos en la ciudad

En el primer hecho, personal de Comando Radioeléctrico fue comisionado a calle Anduiza por una motocicleta en aparente estado de abandono.

Allí, se procedió al formal secuestro y traslado del birrodado a sede del Destacamento Nº 9.



Se dio conocimiento al fiscal en turno quien impartió directivas.

En tanto en el segundo hecho, personal de Comisaría 1º aprehendió a un sujeto por violación de domicilio



Este lunes, personal de Comisaría 1º aprehendió a un sujeto de 38 años, tras ser alertados por un individuo, haber visualizado al mismo ingresar a una morada emplazada en Av. Mitre (no siendo éste el propietario, y estando al cuidado de la misma).



Se dio conocimiento a la fiscal en turno quien impartió directivas.

Por otra parte, en el tercer hecho delictivo, personal de Agrupación Cuerpos fue comisionado a intersección de calles Lorenzatti y N. Álvarez por una gresca en el lugar.

Arribados al lugar, un hombre dio cuenta que momentos antes el individuo que tenía retenido le había sustraído una valija de su local ubicado en Av. E. Salva.



Se identificó al implicado, un sujeto de 27 años, procediendo a su aprehensión y traslado a sede de Comisaría 2º.

Se dio conocimiento al fiscal en turno quien ordenó su detención.

Para finalizar, en el cuarto hecho policial personal de Cuerpo Guardia Infantería fue comisionado a intersección de calles Tucumán y Romitelli por un individuo intentando comercializar una malla cima.



Arribados al lugar, se identificó a un hombre de 32 años, quien llevaba el elemento, siendo trasladado a sede de Subcomisaría 1º en averiguación de sus antecedentes conforme al art. 10 bis.



Con respecto a la malla se procedió al formal secuestro por disposición del fiscal en turno.