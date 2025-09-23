Rafaela insegura: cuatro hechos delictivos en la ciudad

Ceres: condenado a ocho años por abusar sexualmente de una niña
La sentencia fue resuelta en un juicio oral que finalizó ayer en los tribunales de la ciudad de San Cristóbal. La fiscal Hemilce Fissore representó al MPA en el debate.
En el primer hecho, personal de Comando Radioeléctrico fue comisionado a calle Anduiza por una motocicleta en aparente estado de abandono.
Allí, se procedió al formal secuestro y traslado del birrodado a sede del Destacamento Nº 9.
Se dio conocimiento al fiscal en turno quien impartió directivas.
En tanto en el segundo hecho, personal de Comisaría 1º aprehendió a un sujeto por violación de domicilio
Este lunes, personal de Comisaría 1º aprehendió a un sujeto de 38 años, tras ser alertados por un individuo, haber visualizado al mismo ingresar a una morada emplazada en Av. Mitre (no siendo éste el propietario, y estando al cuidado de la misma).
Se dio conocimiento a la fiscal en turno quien impartió directivas.
Por otra parte, en el tercer hecho delictivo, personal de Agrupación Cuerpos fue comisionado a intersección de calles Lorenzatti y N. Álvarez por una gresca en el lugar.
Arribados al lugar, un hombre dio cuenta que momentos antes el individuo que tenía retenido le había sustraído una valija de su local ubicado en Av. E. Salva.
Se identificó al implicado, un sujeto de 27 años, procediendo a su aprehensión y traslado a sede de Comisaría 2º.
Se dio conocimiento al fiscal en turno quien ordenó su detención.
Para finalizar, en el cuarto hecho policial personal de Cuerpo Guardia Infantería fue comisionado a intersección de calles Tucumán y Romitelli por un individuo intentando comercializar una malla cima.
Arribados al lugar, se identificó a un hombre de 32 años, quien llevaba el elemento, siendo trasladado a sede de Subcomisaría 1º en averiguación de sus antecedentes conforme al art. 10 bis.
Con respecto a la malla se procedió al formal secuestro por disposición del fiscal en turno.
Lo aprehendieron este lunes junto a otro hombre en el marco de tres allanamientos realizados por efectivos de Asuntos Internos y de las TOE en Rosario y Roldán. Ambos serán llevados a audiencia imputativa por el fiscal Rébola en el marco de una causa por extorsión.
Así lo indicó la fiscal Shirli Tomasso en la audiencia preliminar realizada en los tribunales tostadenses. El acusado tiene 38 años, sus iniciales son JNM y está en prisión preventiva. Se le endilgó haber cometido los ilícitos de manera reiterada entre febrero y julio del año pasado.
En las ultimas horas dos hechos policiales donde robaron una bicicleta y una motocicleta.
Un hecho policial ocurrió en la ciudad en las ultimas horas.
Un joven rafaelino fue detenido en las ultimas horas.
Del total, 52.778 corresponden a docentes, directivos, secretarios y preceptores; los restantes 6.514 son asistentes escolares quienes recibirán el premio por primera vez. El monto total de inversión asciende a $ 6.148.525.970.
Se trata de la leche en polvo instantánea entera fortificada con vitaminas A, D y Calcio Libre de Gluten.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó que la construcción de las unidades habitacionales está llegando al 70% de avance. La inversión provincial supera los $709 millones.
La sucursal de la EPE Rafaela informa que, realizará mantenimiento en subestación transformadora aérea, debiendo interrumpir el abastecimiento de energía eléctrica el día miércoles 24 de septiembre.