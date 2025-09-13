Buscan a un joven rafaelino desaparecido

El mismo es de contextura delgada, mide 1,60 mts, cabello color castaño, tez trigueña, ojos verdes, no tiene tatuajes.

Al momento de retirarse vestía una campera inflable de color negra, pantalón deportivo de color azul, zapatillas de color negras, un gorro de lana tirando a negro.

De contar con alguna información comunicarse al 911, Subcomisaría 1º o cualquier dependencia cercana a su domicilio.