Buscan a un joven rafaelino desaparecido

Diario PrimiciaPoliciales08 de septiembre de 2025
Se dieron a conocer dos hechos policiales en diferentes sectores de la ciudad.
Diario PrimiciaProvinciales09 de septiembre de 2025
Nuevamente se registraron diferentes hechos de inseguridad en distintos sectores de la ciudad.
Diario PrimiciaProvinciales12 de septiembre de 2025
Es por su contribución a investigaciones sobre virus respiratorios en pacientes pediátricos y adultos, a través de la Unidad Centinela de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG). La experiencia se inició en 2024, en articulación con áreas de Laboratorio y Epidemiología del Ministerio de Salud de la Provincia.
Diario PrimiciaProvinciales12 de septiembre de 2025
“Junto al Comité de Cuenca Zona Oeste comenzamos con las tareas de limpieza y desmalezamiento en aproximadamente 20 kilómetros del canal, lo que va a favorecer los escurrimientos de agua en Ambrosetti, La Rubia y Arrufó”, explicó el ministro Enrico.
Diario PrimiciaProvinciales12 de septiembre de 2025
Se desarrolló este viernes, en Rosario, con la presencia de autoridades del Instituto Nacional Dr. Julio Maiztegui, equipos de salud de la región y referentes locales. La provincia de Santa Fe se destacó durante el encuentro por su compromiso en la notificación de casos, las acciones de vacunación y la tarea que realiza junto a donantes de plasma para el tratamiento de la enfermedad.