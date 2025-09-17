SEOM recibió al Concejo Municipal de Rafaela

Este miércoles, la Comisión Directiva de SEOM recibió en su Espacio Cultural a los integrantes del Concejo Municipal de Rafaela, con motivo del camino hacia el 80 aniversario de la organización gremial.

Participaron del encuentro Darío Alfredo Cocco, Secretario General de SEOM; Anahí Raffaelli, Secretaria Adjunta; y Lisandro Mársico, Presidente del Concejo Municipal, junto a los concejales: María Paz Caruso (Vicepresidenta 1ª), Alejandra Sagardoy (Vicepresidenta 2ª), Carla Boidi, Mabel Fossatti, Valeria Soltermam, Martín Racca, Juan Senn, Augusto Rolando y Ceferino Mondino.

Durante la jornada se presentó un repaso por los principales hitos de la historia del sindicato, registrado en la revista especial elaborada para conmemorar estas ocho décadas de vida de la organización de los trabajadores municipales.

Asimismo, se compartieron detalles sobre las obras que están próximas a inaugurarse en el Complejo Recreativo, entre ellas: nuevos vestuarios, juegos infantiles, canchas de pádel, fútbol 5 y bochas.

Estas mejoras serán inauguradas en una gran fiesta que tendrá lugar el próximo 29 de noviembre con la presencia de artistas de la talla de Los Tekis, Sergio Torres y Dale Q’ Va, y que prevé convocar a más de cinco mil personas de toda la provincia, entre afiliados, sus familias y la comunidad en general.

Además, el secretario general Darío Cocco compartió una mirada sobre la realidad del municipio, y de los trabajadores en general. Analizó el crecimiento sostenido de la ciudad de Rafaela y su impacto directo en la demanda de servicios públicos. En ese sentido, subrayó la necesidad de avanzar en una ampliación de la planta permanente municipal, entendiendo que la estabilidad laboral es un derecho fundamental de los trabajadores y una condición clave para garantizar una respuesta estatal eficiente, acorde a las exigencias actuales de la comunidad.