SEOM recibió al Concejo Municipal de Rafaela

Buscan a un joven rafaelino desaparecido
Ante cualquier información acercarse a la comisaria mas cercana.
Proyectos, obras en marcha y los desafíos actuales del ámbito municipal.
Este miércoles, la Comisión Directiva de SEOM recibió en su Espacio Cultural a los integrantes del Concejo Municipal de Rafaela, con motivo del camino hacia el 80 aniversario de la organización gremial.
Participaron del encuentro Darío Alfredo Cocco, Secretario General de SEOM; Anahí Raffaelli, Secretaria Adjunta; y Lisandro Mársico, Presidente del Concejo Municipal, junto a los concejales: María Paz Caruso (Vicepresidenta 1ª), Alejandra Sagardoy (Vicepresidenta 2ª), Carla Boidi, Mabel Fossatti, Valeria Soltermam, Martín Racca, Juan Senn, Augusto Rolando y Ceferino Mondino.
Durante la jornada se presentó un repaso por los principales hitos de la historia del sindicato, registrado en la revista especial elaborada para conmemorar estas ocho décadas de vida de la organización de los trabajadores municipales.
Asimismo, se compartieron detalles sobre las obras que están próximas a inaugurarse en el Complejo Recreativo, entre ellas: nuevos vestuarios, juegos infantiles, canchas de pádel, fútbol 5 y bochas.
Estas mejoras serán inauguradas en una gran fiesta que tendrá lugar el próximo 29 de noviembre con la presencia de artistas de la talla de Los Tekis, Sergio Torres y Dale Q’ Va, y que prevé convocar a más de cinco mil personas de toda la provincia, entre afiliados, sus familias y la comunidad en general.
Además, el secretario general Darío Cocco compartió una mirada sobre la realidad del municipio, y de los trabajadores en general. Analizó el crecimiento sostenido de la ciudad de Rafaela y su impacto directo en la demanda de servicios públicos. En ese sentido, subrayó la necesidad de avanzar en una ampliación de la planta permanente municipal, entendiendo que la estabilidad laboral es un derecho fundamental de los trabajadores y una condición clave para garantizar una respuesta estatal eficiente, acorde a las exigencias actuales de la comunidad.
El dirigente se presentó ante el Concejo Municipal con un proyecto de ordenanza que promueve la inversión en industrias, comercios y servicios de todos los niveles. Los detalles del novedoso proyecto.
El proceso electoral se desarrolló con normalidad en todo el territorio.
El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) Rafaela informa que en el día de hoy, jueves 11 de septiembre de 2025, se está desarrollando el acto electoral para la renovación de autoridades sindicales.
Los concejales Juan Senn, María Paz Caruso Mónaco, Martín Racca y Valeria Soltermann presentaron un proyecto en el Concejo Municipal de Rafaela para exigir al Departamento Ejecutivo información precisa sobre el estado actual de la refacción del techo de la sede vecinal del Barrio Martín Fierro, e instar a que la obra comience de manera urgente.
La muestra se puede visitar en el hall de la institución, ubicado en Acuña 49.
Un joven rafaelino fue detenido en las ultimas horas.
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, supervisaron las obras que fortalecen el sistema energético de Rosario, en el marco del plan provincial de modernización.
El remate tendrá lugar desde las 16. Será la subasta más grande de la Aprad, con 159 lotes. Se inscribieron 3.910 personas de todo el país. “Santa Fe es la única provincia en hacer un aprovechamiento inteligente de estos bienes incautados a los delincuentes”, resaltaron autoridades.
La iniciativa, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, es inédita en el país y se ejecuta mediante el Iapos y la Caja de Jubilaciones. El plan garantiza automáticamente que ningún jubilado supere ese porcentaje de gasto. Hasta el momento Provincia destinó más de $ 680 millones para financiar el mecanismo de cobertura. “Es un esquema innovador que protege a nuestros adultos mayores y asegura equidad en el acceso a los medicamentos”, indicaron desde el Gobierno santafesino.
