Gran operativo policial con utilización de drone, terminó con una pareja de asaltantes detenida

En un operativo desplegado este martes por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Grupo de Irrupción de Respuesta Inmediata (GIRI) de la Policía de Santa Fe, fueron detenidas dos personas acusadas de cometer robos calificados en comercios de Rosario.

Durante uno de los allanamientos en barrio Tablada, la mujer requerida en la causa intentó escapar por los pasillos internos de la cuadra. Sin embargo, su fuga fue detectada desde el aire por un drone que registraba el procedimiento, lo que permitió a los efectivos ubicarla con rapidez y reducirla.

Los allanamientos se realizaron en dos domicilios: uno ubicado en un pasillo de Grandoli al 3800 y otro en la cuadra inicial de calle Biedma. Con la colaboración de Prefectura Naval Argentina (PNA), las fuerzas provinciales dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe concretaron la detención de Facundo Pablo O. (33) y Antonela Marilin V. (32), por orden del fiscal Carlos Covani.

En uno de los inmuebles allanados se secuestraron elementos de interés para la investigación, entre ellos indumentaria y calzado que coincidían con los utilizados por los sospechosos al momento de los hechos, de acuerdo con las grabaciones de cámaras de seguridad de los comercios afectados.

Uno de los episodios que se les atribuye ocurrió el pasado viernes en un local de venta de ropa en la zona sur de la ciudad. Según la denuncia, la pareja ingresó armada, exigió dinero en efectivo, un teléfono móvil y mercadería, encerró a la comerciante en el baño y huyó con la ropa sustraída en una bolsa.