Ceres: condenado a ocho años por abusar sexualmente de una niña

Un hombre identificado como Juan Carlos Barreto fue condenado a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo por haber abusado sexualmente de una niña en Ceres (departamento San Cristóbal). La sentencia fue impuesta en el marco de un juicio oral y público que finalizó ayer en los tribunales sancristobalenses.

La fiscal que representó al MPA fue Hemilce Fissore. Por su parte, el juez que condujo el debate fue Javier Bottero.

Luego de conocerse la sentencia del magistrado, la fiscal expresó su conformidad y dijo que “si bien aún no conocemos los fundamentos, valoramos que se haya dictado sentencia condenatoria contra el acusado tal como lo solicitamos en la acusación que hicimos desde la Fiscalía”.

El hecho

La funcionaria del MPA informó que “el condenado agredió sexualmente de la niña el 31 de agosto de 2022, aproximadamente a las 14:00, con pleno conocimiento y voluntad respecto del alcance de sus actos”.

Remarcó la fiscal que “Barreto, que ya conocía a la niña, la llevó bajo engaño a su casa. El hombre le dijo que quería presentarle a su madre, pero en el interior del dormitorio, y a pesar de la negativa de la menor, consumó el ilícito”. Agregó que “el condenado abusó sexualmente de la víctima aprovechándose de su inmadurez al momento del hecho”.

Condena

Barreto fue condenado a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una niña menor de 13 años.