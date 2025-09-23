Ceres: condenado a ocho años por abusar sexualmente de una niña

Rafaela insegura: cuatro hechos delictivos en la ciudad
Ocurrieron en las ultimas horas varios hechos delictivos en distintos sectores de la ciudad.
La sentencia fue resuelta en un juicio oral que finalizó ayer en los tribunales de la ciudad de San Cristóbal. La fiscal Hemilce Fissore representó al MPA en el debate.Policiales23 de septiembre de 2025Diario Primicia
Un hombre identificado como Juan Carlos Barreto fue condenado a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo por haber abusado sexualmente de una niña en Ceres (departamento San Cristóbal). La sentencia fue impuesta en el marco de un juicio oral y público que finalizó ayer en los tribunales sancristobalenses.
La fiscal que representó al MPA fue Hemilce Fissore. Por su parte, el juez que condujo el debate fue Javier Bottero.
Luego de conocerse la sentencia del magistrado, la fiscal expresó su conformidad y dijo que “si bien aún no conocemos los fundamentos, valoramos que se haya dictado sentencia condenatoria contra el acusado tal como lo solicitamos en la acusación que hicimos desde la Fiscalía”.
El hecho
La funcionaria del MPA informó que “el condenado agredió sexualmente de la niña el 31 de agosto de 2022, aproximadamente a las 14:00, con pleno conocimiento y voluntad respecto del alcance de sus actos”.
Remarcó la fiscal que “Barreto, que ya conocía a la niña, la llevó bajo engaño a su casa. El hombre le dijo que quería presentarle a su madre, pero en el interior del dormitorio, y a pesar de la negativa de la menor, consumó el ilícito”. Agregó que “el condenado abusó sexualmente de la víctima aprovechándose de su inmadurez al momento del hecho”.
Condena
Barreto fue condenado a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una niña menor de 13 años.
Ocurrieron en las ultimas horas varios hechos delictivos en distintos sectores de la ciudad.
Lo aprehendieron este lunes junto a otro hombre en el marco de tres allanamientos realizados por efectivos de Asuntos Internos y de las TOE en Rosario y Roldán. Ambos serán llevados a audiencia imputativa por el fiscal Rébola en el marco de una causa por extorsión.
Así lo indicó la fiscal Shirli Tomasso en la audiencia preliminar realizada en los tribunales tostadenses. El acusado tiene 38 años, sus iniciales son JNM y está en prisión preventiva. Se le endilgó haber cometido los ilícitos de manera reiterada entre febrero y julio del año pasado.
En las ultimas horas dos hechos policiales donde robaron una bicicleta y una motocicleta.
Un hecho policial ocurrió en la ciudad en las ultimas horas.
Un joven rafaelino fue detenido en las ultimas horas.
Del total, 52.778 corresponden a docentes, directivos, secretarios y preceptores; los restantes 6.514 son asistentes escolares quienes recibirán el premio por primera vez. El monto total de inversión asciende a $ 6.148.525.970.
Se trata de la leche en polvo instantánea entera fortificada con vitaminas A, D y Calcio Libre de Gluten.
Lo aprehendieron este lunes junto a otro hombre en el marco de tres allanamientos realizados por efectivos de Asuntos Internos y de las TOE en Rosario y Roldán. Ambos serán llevados a audiencia imputativa por el fiscal Rébola en el marco de una causa por extorsión.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó que la construcción de las unidades habitacionales está llegando al 70% de avance. La inversión provincial supera los $709 millones.
La sucursal de la EPE Rafaela informa que, realizará mantenimiento en subestación transformadora aérea, debiendo interrumpir el abastecimiento de energía eléctrica el día miércoles 24 de septiembre.