Las Pelotas 6 x 6 en Rafaela

El próximo sábado 13 de septiembre la banda liderada por German Daffunchio se presentará en Sala 9 Multiespacio de la ciudad de Rafaela, Santa Fe , mientras se encuentra en proceso de grabación de su nuevo disco de estudio.



Pensar al rock nacional sin LAS PELOTAS es pensarlo sin esa pata que supo conjugar la poética popular con una idea de mundo cohesiva y clara. Con contundencia y compromiso, la banda atravesó sus propias eras conectando y ampliando las fronteras de su decir, siempre evolucionando y siempre apostando por una trascendencia

mundana, al alcance de un acorde.



La banda nos cuenta:



Jamás pensamos hasta cuando íbamos a seguir tocando, 36 años arriba de los escenarios hablan de muchas cosas vividas.



Lo más sorprendente es que seguimos siendo felices tocando, componiendo y haciendo música 6 x 6 ¡Se viene el festejo!



Tras la disolución de la mítica banda Sumo, Germán Daffunchio decide darle vida a “Las Pelotas” uno de los grupos que encabezó el rumbo de cambio en la historia del Rock Nacional.



Con 36 años de carrera e incontables presentaciones en vivo, LAS PELOTAS se convirtió en indiscutible referente musical.



Las Pelotas se destaca por su inigualable capacidad de entrelazar el rock más puro con grandes canciones donde la lírica profunda y contundente ocupa un lugar protagónico.



La banda sigue en carrera. Mientras finalizan la grabación de lo que será su próximo trabajo discográfico, se preparan para un show y una gira.