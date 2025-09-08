Las Pelotas 6 x 6 en Rafaela

Falleció Toti Ciliberto
Esta noticia la dio a conocer Larry de Clay Larry a traves de las redes sociales.
Realizan una gira en todo el pais para festejar sus 36 años de vida.
El próximo sábado 13 de septiembre la banda liderada por German Daffunchio se presentará en Sala 9 Multiespacio de la ciudad de Rafaela, Santa Fe , mientras se encuentra en proceso de grabación de su nuevo disco de estudio.
Pensar al rock nacional sin LAS PELOTAS es pensarlo sin esa pata que supo conjugar la poética popular con una idea de mundo cohesiva y clara. Con contundencia y compromiso, la banda atravesó sus propias eras conectando y ampliando las fronteras de su decir, siempre evolucionando y siempre apostando por una trascendencia
mundana, al alcance de un acorde.
La banda nos cuenta:
Jamás pensamos hasta cuando íbamos a seguir tocando, 36 años arriba de los escenarios hablan de muchas cosas vividas.
Lo más sorprendente es que seguimos siendo felices tocando, componiendo y haciendo música 6 x 6 ¡Se viene el festejo!
Tras la disolución de la mítica banda Sumo, Germán Daffunchio decide darle vida a “Las Pelotas” uno de los grupos que encabezó el rumbo de cambio en la historia del Rock Nacional.
Con 36 años de carrera e incontables presentaciones en vivo, LAS PELOTAS se convirtió en indiscutible referente musical.
Las Pelotas se destaca por su inigualable capacidad de entrelazar el rock más puro con grandes canciones donde la lírica profunda y contundente ocupa un lugar protagónico.
La banda sigue en carrera. Mientras finalizan la grabación de lo que será su próximo trabajo discográfico, se preparan para un show y una gira.
La noticia la confirmó el productor teatral Carlos Rottemberg a través de sus redes sociales.
La Orquesta Municipal de Tango ofrecerá un espectáculo este viernes, en el marco de la muestra “Tirar del hilo. Vestidos que cuentan historias”. Participará la cantante rosarina Verónica Marchetti como invitada y relatos de Candela Hernández.
Desde el sábado 1 al domingo 16 de marzo se llevarán a cabo diversas actividades en los museos y espacios culturales públicos provinciales en Cayastá, Puerto Gaboto, Rincón, Rosario, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez. Todas las propuestas, organizadas por el Ministerio de Cultura de la Provincia, serán de acceso libre y gratuito.
Se encontraba internado en el Hospital Italiano desde hace meses.
Se realizó en el Espacio Cultural SEOM, donde el talento de los estudiantes fue el protagonista de una noche inolvidable.
Será la cuarta subasta de este tipo en lo que va de la actual gestión del gobernador Pullaro y tendrá 159 lotes, la mayor cantidad hasta el momento. Se hará en la Estación Belgrano de Santa Fe, el 18 de septiembre. La inscripción está abierta. Lo recaudado se destina a víctimas y a fortalecer instituciones intermedias.
Esta política pública busca facilitar el acceso a la castración como medida de salud animal y control poblacional, fomentando la responsabilidad ciudadana y el bienestar de perros y gatos.
Unos 500 deportistas santafesinos defenderán los colores de ‘La Invencible’ en la primera edición de los Jadar que se llevarán a cabo en Rosario, Santa Fe y Rafaela del 9 al 14 de septiembre. El evento multideportivo nacional reunirá a más de 3 mil atletas en 55 disciplinas olímpicas y paralímpicas.
Se completó la instalación del nuevo equipamiento que permite eliminar contaminantes y bacterias para purificar y potabilizar el agua.
La muestra se puede visitar en el hall de la institución, ubicado en Acuña 49.