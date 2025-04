Falleció Toti Ciliberto

Salvador “Toti” Ciliberto, conocido humorista histórico de VideoMatch, murió a los 63 años por una hemorragia interna seguida de un paro cardíaco. Desde las redes sociales, su amigo Larry de Clay despidió a su colega, que tenía 63 años: “No tengo consuelo. Volá, alto hermano. Te vamos a extrañar toda la vida”.

"Estoy mal, destrozado", dijo Larry en TN. "Hace varios días que estaba internado por un problema intestinal. Venía hablando con su pareja y su hijo pero parecía que venía mejorando. Lamentablemente, en la madrugada se fue", detalló el humorista.

Sobre su estado de ánimo, remarcó: "Su pareja me dijo que no quería molestar a nadie, estaba esperando un traslado... no sé, por lo menos a través de su familia pude estar".