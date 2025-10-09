El oficialismo se negó a tratar una iniciativa para mejorar el diagnóstico en materia de seguridad

Los concejales Juan Senn, María Paz Caruso, Martín Racca y Valeria Soltermam presentaron en la sesión de este jueves un proyecto de ordenanza que proponía la realización de una encuesta de victimización en la ciudad, con el objetivo de obtener datos confiables sobre la realidad en materia de seguridad y poder diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

09 de octubre de 2025
Pese a la importancia del tema y a que se trata de una herramienta utilizada en todo el mundo para conocer el vínculo entre la ciudadanía y el sistema de seguridad pública, el oficialismo votó que el proyecto vuelva a comisión, impidiendo su aprobación.

La iniciativa establecía que el ICEDeL (Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local) fuera el organismo responsable de planificar, ejecutar y analizar la encuesta, siguiendo estándares internacionales recomendados por la ONU y garantizando la confidencialidad de los datos.
“Queremos trabajar seriamente por la seguridad de Rafaela. No alcanza con declaraciones o reuniones; hacen falta diagnósticos precisos que permitan tomar decisiones acertadas, para trabajar en la prevención del delito. Este proyecto iba en esa dirección”, señaló Soltermam.

El proyecto también preveía la difusión pública de los resultados, fomentando la transparencia y la participación ciudadana en el seguimiento de las políticas de seguridad.
Lamentablemente, haciendo valer su mayoría automática Viotti dio la orden que el proyecto no se trate, sin clara justificación de la decisión. El compromiso del Presidente del Concejo, Lisandro Mársico, es que el proyecto pueda ser aprobado en la próxima sesión con aportes del ejecutivo.

“Es una lástima que el oficialismo no haya acompañado una propuesta que buscaba fortalecer la gestión local en un tema tan sensible. Desde nuestro espacio vamos a seguir impulsando acciones concretas para que los vecinos puedan vivir más tranquilos”, agregaron.

Rafaela: la Fiscal General inauguró la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente

Diario Primicia
08 de octubre de 2025

María Cecilia Vranicich encabezó la ceremonia junto con el Fiscal Regional, Carlos Vottero, y el Secretario General del MPA, Leandro Maiarota. Valoró que a partir de que se asumió esta nueva incumbencia por parte del MPA se saldó una deuda institucional, adecuando el proceso penal de adolescentes. También recordó que "nuestro trabajo debe orientarse hacia las víctimas", y remarcó que "para poder darle respuestas a la ciudadanía tenemos que trabajar colaborativa y coordinadamente con todos los estamentos del Estado". Estuvieron presentes intendentes y presidentes comunales de la región.

Ferro finalizó la formación para sus entrenadores de futbol realizada con UNRaf

Diario Primicia
02 de octubre de 2025

En el marco del convenio de trabajo articulado, Ferro y UNRaf culminaron con éxito la formación académica deportiva para entrenadores de fútbol, de la que participaron 22 profesores de infantiles, inferiores y primera división. Fortaleciendo las capacidades del cuerpo técnico y el compromiso del club con sus deportistas.

La segunda edición de Expo Empleo Santa Fe conectó a más de 5.000 personas con 140 empresas líderes

Diario Primicia
09 de octubre de 2025

El Gobierno Provincial consolidó un espacio clave para el desarrollo profesional, donde se ofrecieron más de 1.000 puestos de trabajo, capacitaciones y cientos de entrevistas directas para potenciar el talento santafesino. "En un contexto de dificultad en Argentina, Santa Fe apuesta al trabajo para salir adelante", afirmó la vicegobernadora Gisela Scaglia en la apertura.

