El oficialismo se negó a tratar una iniciativa para mejorar el diagnóstico en materia de seguridad

Pese a la importancia del tema y a que se trata de una herramienta utilizada en todo el mundo para conocer el vínculo entre la ciudadanía y el sistema de seguridad pública, el oficialismo votó que el proyecto vuelva a comisión, impidiendo su aprobación.

La iniciativa establecía que el ICEDeL (Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local) fuera el organismo responsable de planificar, ejecutar y analizar la encuesta, siguiendo estándares internacionales recomendados por la ONU y garantizando la confidencialidad de los datos.

“Queremos trabajar seriamente por la seguridad de Rafaela. No alcanza con declaraciones o reuniones; hacen falta diagnósticos precisos que permitan tomar decisiones acertadas, para trabajar en la prevención del delito. Este proyecto iba en esa dirección”, señaló Soltermam.

El proyecto también preveía la difusión pública de los resultados, fomentando la transparencia y la participación ciudadana en el seguimiento de las políticas de seguridad.

Lamentablemente, haciendo valer su mayoría automática Viotti dio la orden que el proyecto no se trate, sin clara justificación de la decisión. El compromiso del Presidente del Concejo, Lisandro Mársico, es que el proyecto pueda ser aprobado en la próxima sesión con aportes del ejecutivo.

“Es una lástima que el oficialismo no haya acompañado una propuesta que buscaba fortalecer la gestión local en un tema tan sensible. Desde nuestro espacio vamos a seguir impulsando acciones concretas para que los vecinos puedan vivir más tranquilos”, agregaron.