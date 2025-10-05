Cañada Rosquín tendrá la Navidad más grande de la provincia: llega ONLY NAVIDAD

Con un predio adaptado para más de 4.000 personas, Cañada Rosquín se convertirá en epicentro de la música y la fiesta este diciembre. ONLY NAVIDAD promete ser el festival más grande de la provincia, con DJs de toda Argentina, un show sorpresa y producción de nivel internacional.

Cañada Rosquin

El festival se desarrollará en un predio totalmente al aire libre, pensado para el máximo confort y seguridad:

 • 300 m² de escenario y 50 m² de pantalla LED
 • 20 cabezales móviles y efectos especiales de última generación
 • 100 m² de VIP exclusivo con servicio premium
 • 40 bartenders, barras rápidas y cajas expréss
 • Baños químicos y salidas de emergencia habilitadas
 • After electrónico hasta el amanecer

La grilla incluye un line-up de DJs de toda Argentina, junto con un show sorpresa ya confirmado que promete ser uno de los puntos más altos de la noche. A esto se suman activaciones de marcas nacionales e internacionales, que aportarán experiencias y entretenimiento durante toda la noche .

🎟 Las entradas anticipadas ya están disponibles con embajadores oficiales o en www.festival.mientradadigital.com.
📞 Para consultas: 3401-530-345.
☔ El evento no se suspende por mal tiempo.

📌 ONLY NAVIDAD – La Navidad más grande de Santa Fe!  
En Instagram: @onlyfestival_sf

