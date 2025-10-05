Cañada Rosquín tendrá la Navidad más grande de la provincia: llega ONLY NAVIDAD

Las Pelotas 6 x 6 en Rafaela
Realizan una gira en todo el pais para festejar sus 36 años de vida.
Con un predio adaptado para más de 4.000 personas, Cañada Rosquín se convertirá en epicentro de la música y la fiesta este diciembre. ONLY NAVIDAD promete ser el festival más grande de la provincia, con DJs de toda Argentina, un show sorpresa y producción de nivel internacional.Espectáculos05 de octubre de 2025Diario Primicia
El festival se desarrollará en un predio totalmente al aire libre, pensado para el máximo confort y seguridad:
• 300 m² de escenario y 50 m² de pantalla LED
• 20 cabezales móviles y efectos especiales de última generación
• 100 m² de VIP exclusivo con servicio premium
• 40 bartenders, barras rápidas y cajas expréss
• Baños químicos y salidas de emergencia habilitadas
• After electrónico hasta el amanecer
La grilla incluye un line-up de DJs de toda Argentina, junto con un show sorpresa ya confirmado que promete ser uno de los puntos más altos de la noche. A esto se suman activaciones de marcas nacionales e internacionales, que aportarán experiencias y entretenimiento durante toda la noche .
🎟 Las entradas anticipadas ya están disponibles con embajadores oficiales o en www.festival.mientradadigital.com.
📞 Para consultas: 3401-530-345.
☔ El evento no se suspende por mal tiempo.
📌 ONLY NAVIDAD – La Navidad más grande de Santa Fe!
En Instagram: @onlyfestival_sf
Esta noticia la dio a conocer Larry de Clay Larry a traves de las redes sociales.
La noticia la confirmó el productor teatral Carlos Rottemberg a través de sus redes sociales.
La Orquesta Municipal de Tango ofrecerá un espectáculo este viernes, en el marco de la muestra “Tirar del hilo. Vestidos que cuentan historias”. Participará la cantante rosarina Verónica Marchetti como invitada y relatos de Candela Hernández.
Desde el sábado 1 al domingo 16 de marzo se llevarán a cabo diversas actividades en los museos y espacios culturales públicos provinciales en Cayastá, Puerto Gaboto, Rincón, Rosario, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez. Todas las propuestas, organizadas por el Ministerio de Cultura de la Provincia, serán de acceso libre y gratuito.
Se encontraba internado en el Hospital Italiano desde hace meses.
El gobierno mantiene congelado desde hace 19 meses el bono de modo de que sea la inflación la que, mes a mes, profundice el ajuste sobre los jubilados.
En el marco del convenio de trabajo articulado, Ferro y UNRaf culminaron con éxito la formación académica deportiva para entrenadores de fútbol, de la que participaron 22 profesores de infantiles, inferiores y primera división. Fortaleciendo las capacidades del cuerpo técnico y el compromiso del club con sus deportistas.
Celebraron al aire libre junto a Capi, la mascota oficial, en un festival que combinó música, deporte y entusiasmo por el evento internacional que llegará el año próximo a la provincia. “Estamos iniciando el camino a una competencia que nos va a dejar un legado en infraestructura de obras como no tiene ningún lugar en la Argentina”, coincidieron el gobernador Pullaro y la vicegobernadora Scaglia.
La nueva edición de la competencia se desarrolló desde el lunes hasta hoy en Mar del Plata. Al igual que en 2024, el equipo de la Provincia Invencible de Santa Fe se coronó campeón obteniendo 99 medallas. Completaron el podio CABA y Córdoba. La comitiva santafesina estuvo integrada por 378 personas.