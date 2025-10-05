Cañada Rosquín tendrá la Navidad más grande de la provincia: llega ONLY NAVIDAD

El festival se desarrollará en un predio totalmente al aire libre, pensado para el máximo confort y seguridad:



• 300 m² de escenario y 50 m² de pantalla LED

• 20 cabezales móviles y efectos especiales de última generación

• 100 m² de VIP exclusivo con servicio premium

• 40 bartenders, barras rápidas y cajas expréss

• Baños químicos y salidas de emergencia habilitadas

• After electrónico hasta el amanecer

La grilla incluye un line-up de DJs de toda Argentina, junto con un show sorpresa ya confirmado que promete ser uno de los puntos más altos de la noche. A esto se suman activaciones de marcas nacionales e internacionales, que aportarán experiencias y entretenimiento durante toda la noche .

🎟 Las entradas anticipadas ya están disponibles con embajadores oficiales o en www.festival.mientradadigital.com.

📞 Para consultas: 3401-530-345.

☔ El evento no se suspende por mal tiempo.

📌 ONLY NAVIDAD – La Navidad más grande de Santa Fe!

En Instagram: @onlyfestival_sf