La segunda edición de Expo Empleo Santa Fe conectó a más de 5.000 personas con 140 empresas líderes

El Gobierno Provincial consolidó un espacio clave para el desarrollo profesional, donde se ofrecieron más de 1.000 puestos de trabajo, capacitaciones y cientos de entrevistas directas para potenciar el talento santafesino. “En un contexto de dificultad en Argentina, Santa Fe apuesta al trabajo para salir adelante”, afirmó la vicegobernadora Gisela Scaglia en la apertura.

unnamed (33)

El Gobierno de la Provincia llevó adelante la segunda edición de Expo Empleo en el emblemático espacio La Redonda en la ciudad de Santa Fe. Esta iniciativa busca tender puentes directos entre empresas que demandan personal y santafesinos que buscan trabajo.

La jornada, que convocó a más de 5.000 participantes, se consolidó como un espacio único de encuentro laboral donde 140 empresas y consultoras presentaron más de 1.000 oportunidades de empleo vigentes. En un mismo día y de manera simultánea, los asistentes pudieron recorrer stands, entregar sus currículums, postularse de forma espontánea y acceder a entrevistas laborales presenciales con quienes habían sido preseleccionados previamente por las empresas a través de la plataforma web del evento. En este espacio de intermediación laboral, durante toda la jornada más de 1.500 personas accedieron a entrevistas presenciales con diversas empresas de los rubros de industria, gastronomía, hotelería, servicios, tecnología, comercio y administración. 

La apertura estuvo encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia, quien recorrió los stands para conversar con las empresas y los asistentes. “En un contexto de dificultad en Argentina, Santa Fe apuesta al trabajo para salir adelante”, afirmó Scaglia durante su discurso.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Bascolo, destacó la integralidad de la propuesta: "No se trata solamente de las posibilidades de empleo que están ofreciendo las empresas, sino también cuáles son las oportunidades para capacitarse y para formarse para los santafesinos que quieren hacerlo de manera gratuita con el Gobierno de la Provincia".

Formación y orientación laboral

Además de las entrevistas y postulaciones, la Expo Empleo ofreció un nutrido programa de actividades formativas. Se desarrollaron nueve charlas con especialistas en temáticas como Inteligencia Artificial aplicada al empleo, estrategias para armar un CV efectivo, preparación para entrevistas laborales, uso de redes sociales profesionales y salud mental en el trabajo. También se realizó una capacitación en RCP a cargo de personal de la Secretaría de Trabajo.

Referentes de empresas como Don Marcos, McDonald's, Casinos Santa Fe, Jerárquicos Salud, Universo Pinturería, Tostado, Friar, Manpower Group, Sotic, Kilbel, Grupo Macua, Grupo Consultores de Empresas, Transporte Pedrito y CCU, entre otras; compartieron experiencias con los asistentes y brindaron espacios de consulta directa sobre los puestos vacantes existentes o futuros así como herramientas concretas para la búsqueda laboral. 

Los participantes también tuvieron acceso a información sobre los más de 100 cursos en vigencia en el marco del Programa Impulsa, que ofrece formación gratuita en oficios y habilidades demandadas por el mercado laboral.

Valoración del sector privado

Las empresas participantes destacaron la excelente organización y la valiosa oportunidad de interactuar directamente y en un solo día, con una gran cantidad de perfiles calificados, agilizando así sus procesos de selección para cubrir sus búsquedas activas.

La iniciativa generó un clima de colaboración entre el sector público y privado, posicionando a Santa Fe como una provincia que trabaja activamente en la generación de oportunidades.

Expo Empleo tuvo su primera edición el año pasado en las ciudades de Rosario y Santa Fe. En 2025 ya se realizó en Reconquista, Rosario y Santa Fe. La agenda prevé que el evento continúe recorriendo otras localidades de la provincia, llevando oportunidades de empleo y formación a todos los santafesinos.

