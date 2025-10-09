Basquet: el fixture para el arranque de La Liga Argentina 2025 - 2026

Cuenta regresiva para el comienzo de una nueva temporada de La Liga Argentina de Básquetbol, la segunda categoría del básquet argentino que otorga un ascenso a La Liga Nacional.

El Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (ADC) dio a conocer el fixture de la competencia que comenzará el 31 de octubre con 34 equipos divididos en dos conferencias de 17 clubes cada una. Todos los partidos se podrán ver por Básquet Pass, con un juego semanal en dúplex por DeporTV.

El salto inicial será con dos partidos, ambos por la Conferencia Norte. Dos pesos pesados se enfrentarán en Chaco, con el duelo entre Villa San Martín de Resistencia vs. Independiente BBC de Santiago del Estero. Completan la primera jornada dos debutantes, que llegan desde La Liga Federal: Huracán de Las Heras recibirá en Mendoza a Hindú Club de Córdoba.



La acción se desarrollará de manera ininterrumpida, con partidos todos los días, hasta el 21 de diciembre, cuando se producirá el receso de las fiestas. El certamen retomará el 8 de enero de 2026 y la fase regular se espera que culmine el 27 de marzo.



Formato de juego



En la temporada 2025/26 de la segunda categoría profesional del básquet argentino se disputará un torneo único dividido en dos conferencias con formato de todos contra todos con partidos de ida y vuelta dentro de cada conferencia. Cada equipo disputará un total de 32 encuentros antes del comienzo de los playoffs. La fase regular culminará a finales de marzo 2026 para dar paso a las llaves de eliminación directa.



En esa instancia, los equipos ubicados de 1º al 4º puesto de cada conferencia accederán directamente a octavos de final y esperarán a un rival surgido de la Reclasificación del 5º al 12º lugar.

Los octavos de final se disputarán dentro de cada conferencia. En cuartos de final, los mejores cuatro equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores equipos de la Conferencia Sur se cruzarán entre sí. Las Finales definirán el ascendido a La Liga Nacional 2026/27.



Descenso



La edición 2025/26 de La Liga Argentina contempla dos descensos. Los mismos corresponderán a los equipos que finalicen en la última ubicación de sus respectivas conferencias (17° lugar) una vez concluida la fase regular. No habrá serie de playoffs por la permanencia.



Partidos de las primeras dos semanas del calendario de La Liga Argentina 2025/26

Viernes 31/10

Huracán de Las Heras vs. Hindú Club de Córdoba.

Villa San Martín de Resistencia vs. Independiente B.B.C.

Sábado 01/11

Colón de Santa Fe vs. San Isidro de San Francisco.

Sportivo Suardi vs. Bochas Sport de Colonia Caroya.

Domingo 02/11

Comunicaciones de Mercedes vs. Independiente B.B.C.

Rivadavia Básquet vs. Hindú Club de Córdoba.

Lunes 03/11

Colón de Santa Fe vs. Salta Basket.

Central Entrerriano vs. Deportivo Viedma.

Deportivo Norte vs. Ciclista Juninense.

Racing de Avellaneda vs. El Talar.

Unión de Mar del Plata vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.

Martes 04/11

Estudiantes de Tucumán vs. Jujuy Básquet.

San Isidro de San Francisco vs. Huracán Las Heras.

La Unión de Colón vs. Deportivo Viedma.

Pergamino Básquet vs. Centenario de Venado Tuerto.

Quilmes de Mar del Plata vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.

Miércoles 05/11

Barrio Parque vs. Amancay de La Rioja.

Santa Paula de Gálvez vs. Salta Basket.

Sportivo Suardi vs. Huracán Las Heras.

Unión de Mar del Plata vs. Provincial de Rosario.

Jueves 06/11

Estudiantes de Tucumán vs. Colón de Santa Fe.

Independiente B.B.C. vs. Jujuy Básquet.

Central Entrerriano vs. Racing de Avellaneda.

Tomás de Rocamora vs. Deportivo Viedma.

Viernes 07/11

Hindú Club de Córdoba vs. Amancay La Rioja.

San Isidro de San Francisco vs. Salta Basket.

Villa San Martín de Resistencia vs. Rivadavia Básquet.

Ciclista Juninense vs. Lanús.

Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Provincial de Rosario.

Pico Football Club vs. Deportivo Norte.

Sábado 08/11

La Unión de Colón vs. Racing de Avellaneda.

Domingo 09/11

Bochas Sport de Colonia Caroya vs. Amancay de La Rioja.

Comunicaciones de Mercedes vs. Fusión Riojana.

Independiente B.B.C. vs. Rivadavia Básquet.

Pergamino Básquet vs. Lanús.

Villa Mitre de Bahia Blanca vs. Deportivo Norte.

Lunes 10/11

Colón de Santa Fe vs. Hindú Club de Córdoba.

Central Entrerriano vs. Unión del Mar del Plata.

Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Centenario de Venado Tuerto.

Provincial de Rosario vs. Ciclista Juninense.

Tomás de Rocamora vs. Racing de Avellaneda.

Martes 11/11

Santa Paula de Galvez vs. Hindú Club de Córdoba.

Sportivo Suardi vs. Estudiantes de Tucumán.

Villa San Martín de Resistencia vs. Fusión Riojana.

Deportivo Viedma vs. Deportivo Norte.

El Talar vs. La Unión de Colón.

Miércoles 12/11

Huracán Las Heras vs. Comunicaciones de Mercedes.

San Isidro de San Francisco vs. Estudiantes de Tucumán.

Lanús vs. Centenario de Venado Tuerto.

Tomás de Rocamora vs. Unión del Mar del Plata.

Jueves 13/11

Amancay de La Rioja vs. Colón de Santa Fe.

Salta Basket vs. Jujuy Básquet.

Ciclista Juninense vs. Pico Football Club.

Provincial de Rosario vs. Central Entrerriano.

Racing de Avellaneda vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.

Viernes 14/11