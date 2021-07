En la ciudad: el regreso a clases será con igual modalidad que hasta antes del receso

Mientras en otras partes del país las clases presenciales regresan al 100%, en la provincia de Santa Fe el sistema de burbujas y la alternancia seguirán en marcha. Al menos, en el regreso de las vacaciones, según lo confirmó el propio gobernador, Omar Perotti, al encabezar en Venado Tuerto el acto de apertura de los sobres de la licitación para la construcción de la Escuela N° 238. "La educación es una prioridad para nosotros, y por eso planteamos que todos los chicos y las chicas deben estar en la escuela", subrayó el mandatario provincial.

El Gobernador planteó que "sin dudas no fue lo que deseábamos, pero tengo que reconocer el enorme esfuerzo que se hizo desde el Ministerio y desde cada una de las escuelas, los docentes y directivos, en tratar de mantener ese vínculo activo" y anticipó lo que sucederá desde la próxima semana: "Vamos a volver después de las vacaciones con todos los niveles en toda la provincia, con todos los cuidados, que tan bien han funcionado y organizado en las escuelas".

En tanto, el delegado de la Región III de Educación con sede en Rafaela, Gerardo Cardoni, señaló ayer que “la semana que viene, el regreso está planteado y lo venimos pensando para que sea como antes del receso escolar. Volver a trabajar en burbujas, volver a trabajar de manera alternada como lo venían haciendo los grupos hasta el momento antes de las vacaciones”. “Nosotros en lo que es la Región III, tenemos alrededor de 50.000 estudiantes en burbujas y en Rafaela, alrededor de 21.000, donde estamos contemplando a todos los niveles, desde inicial hasta secundaria. Los protocolos son lo que ya veníamos implementando, es decir, mantener el distanciamiento, usar barbijo y todo lo referido a la higiene, que son cosas que tenemos que seguir teniendo en cuenta. Sabemos que hay algunos planteos o al menos en algunos lugares, para volver el 100% presencial; lo que nosotros estamos trabajando para que se siga teniendo en cuenta, es lo que dije, mantener el distanciamiento mínimo de 1 metro y medio. Eso es lo que nos va a dar la pauta de tener que seguir sosteniendo el sistema de burbujas”, remarcó el delegado. Cardoni, subrayó que “más allá de que estamos avanzando a buen ritmo con la vacunación, donde ya se están vacunando los Sub 20, como los llaman algunos, pero los cuidados hay que seguir sosteniéndolos, por lo menos hasta que la Organización Mundial de la Salud así lo indique, y por supuesto el Ministerio de Salud de la Nación y la provincia. Por el momento vamos a seguir trabajando de esta manera”. La evaluación que el funcionario hace, respecto al funcionamiento del sistema de burbujas, es positivo y donde manifiesta que “las burbujas funcionan de una manera correcta, y “como remarcamos siempre, no tiene que ver solo con un trabajo del Ministerio, sino una tarea articulada y en conjunto con toda la sociedad, sobre todo, de los equipos directivos, de los docentes, las familias y los estudiantes, que hicieron posible que los protocolos funcionaran. Si bien, en un momento y antes de las restricciones, tuvimos un porcentaje alto de burbujas cerradas, que en muchos casos fue más una acción de prevención y no por casos positivos”.

SISTEMA DE EVALUACION

Cardoni, al ser consultado acerca de cómo se hará el proceso de evaluación, respondió: “Cómo se planteó desde el 2020, esto es un ciclo lectivo continuado, es decir 20/21 y se va a seguir con esa lógica, es una complementariedad de ciclos lectivos, para poder cerrar las notas de cara a lo que va a ser el 2022. El ciclo lectivo 2020, 2021, va a estar cerrando en febrero de 2022”.

