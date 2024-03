Ultimo Primer Dia de Clases: Brutal golpiza a un adolescente

Un adolescente de 17 años fue brutalmente golpeado por un grupo de jóvenes que lo atacó el lunes pasado en la vereda de un boliche en Río Tercero, Córdoba, tras la fiesta por el "último primer día" de clases.

El brutal ataque, que quedó registrado en un video tomado por un testigo, sucedió cerca de la puerta de un boliche ubicado en la esquina de las calles Acuña y San Martín en Río Tercero donde se celebró el UPD el domingo a la noche hasta las primeras horas del lunes.

Testigos de la escena confirmaron que la Policía intervino para detener el ataque y que la víctima ya estaba en el suelo, desvanecido y con varias heridas en el cuerpo.

Hasta el momento no se supo quién ni por qué motivo ocurrió el altercado, ni se registraron detenidos.

Luego se confirmó en el hospital local que el chico sufrió lesiones en la nariz, el ojo y la cara, y escoriaciones en la espalda. Los médicos le dijeron que durante un mes deberá hacerse estudios ya que las lesiones pueden aparecer hasta un mes después del hecho.

La víctima del ataque, cuyo nombre no trascendió por ser menor de edad, publicó en Instagram un mensaje al respecto: "No puedo dejar pasar lo que me pasó el domingo. Fue de pedo que no terminó peor. Pero, la posta, mañana le puede tocar a cualquiera de ustedes. Necesitamos hacer algo, no puede seguir así", disparó.

"Esto va más allá de mí, es por todos nosotros", siguió el adolescente en su story de este jueves. "Por favor, paren la mano con esta gente. No podemos permitir que sigan haciendo de las suyas. Necesitamos justicia, loco. Todos merecemos vivir tranquilos", agregó, sin dar nombres ni pistas sobre sus atacantes.

Fuente: Minuto Uno