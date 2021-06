Adriana Brodsky contó la fuerte confesión que le hizo Alberto Olmedo antes de morir

Adriana Brodsky estuvo como invitada a "Los Mammones", América, y sorprendió al contar la confesión que le hizo Alberto Olmedo antes de su trágica muerte en marzo de 1988 en Mar del Plata cuando cayó al vacío del departamento que habitaba.

"Es como que detectaba todo, viene y le cuento que tenía problemas. Ahí me dice que no me haga problemas y un montón de cosas lindas", recordó la actriz.

"Me mira y se le empiezan a poner los ojitos lagrimosos y me dice: yo en estos momentos me pegaría un tiro en la sien", agregó. Y siguió sobre ese fuerte instante: "Quedé helada y no pude preguntarle qué le pasa ni nada".

"Después que pasó todo eso uno va pensando las cosas que les pasa a los seres humanos", aseguró quien compartió el recordado sketch con Olmedo del Manosanta.

"Él tenía capaz una personalidad melancólica y le deben haber pasado muchas cosas que yo nunca supe", finalizó Adriana.