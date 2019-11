🔷 Se terminaron los problemas: La estructura orgánica quedará establecida por Decreto

“Hoy tomé la decisión de retirar del Concejo Municipal el proyecto de ordenanza que habíamos elevado para la conformación de la nueva estructura orgánica que es con la que voy a gobernar los próximos cuatro años", confirmó el intendente Luis Castellano.

Posteriormente, explicó que lo hizo "porque, en una actitud sin precedentes institucionales (hemos revisado muchos documentos al respecto y en todos los niveles estamentales) sé que el Concejo tiene intenciones de no votarla complicando la gobernabilidad".

Por eso, "decidí firmar un Decreto que me permitirá la conformación de la estructura orgánica y que ésta pueda ser viable”. De esta manera, se evita perder un mes de trabajo en un momento en el que necesitamos ponernos sobre temas importantes, como la Ordenanza Tributaria y Presupuesto 2020.

“Tuve un gesto democrático, de diálogo, importante con el Concejo porque los llamé para que sepan por boca mía cómo se conformaría esa nueva estructura orgánica, dicho sea, con una reducción del 20 por ciento en el gasto político y, además, con los fundamentos correspondientes que hacen a su diagrama”, expresó el Intendente.

Luego señaló que “lamentablemente, el Concejo decidió poner palos en la rueda, de acuerdo a las declaraciones públicas hechas por algunos concejales de la oposición, diciendo que no iban a votar la estructura orgánica tal como la propusimos”.

“Creo que el Concejo pone palos en la rueda porque tiene mayoría automática, no interpretaron el voto de la ciudadanía, no están pensando en los inconvenientes que podrían ocasionar a la gobernabilidad y tampoco tienen claro que hay una enorme cantidad de dificultades diarias que ocurren en la ciudad y no podemos dedicarnos a este tipo de discusiones. Lo que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra y trabajar por los rafaelinos”, añadió.

“El paso siguiente será con la estructura orgánica, convocar al equipo. Ya estamos trabajando en la transición. Sabemos que a partir del 10 de diciembre tendremos que asumir y le tomaremos juramento a cada uno de los funcionarios para que inmediatamente se pongan a trabajar, porque son muchas las necesidades y las responsabilidades que hay dentro del Municipio para que podamos mantener el estándar de servicios, obras y de programas que tenemos y, también, pensar en un futuro cada vez mejor para Rafaela”, finalizó el intendente Luis Castellano.

La estructura orgánica propuesta a los concejales y que se decide implementar por Decreto, introduce cambios positivos en el equipo de gobierno, modernizándolo, actualizándolo y, también, cuidando los recursos ya que propone reducir un 20 por ciento el personal político, en línea con la situación económica que atraviesa nuestro país.