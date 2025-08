Tomás Machado es un ex alumno de la escuela Domingo Guzmán Silva de la ciudad de Santa Fe que no había podido terminar la escuela secundaria. “Debía materias del año 2022. Gracias a una docente que me alentó a anotarme al Programa Quedate pude rendir y terminar la secundaria. Hoy estoy empezando la carrera de Derecho, algo que creía imposible. Es una posibilidad que hay que aprovechar para poder culminar los estudios, seguir creciendo y formarse como persona”, asegura.

“Quedate” es un programa del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe. Consiste en tutorías en el nivel secundario para estudiantes de escuelas de gestión oficial y privada con espacios curriculares pendientes de aprobación. El objetivo de estas tutorías es brindarles a los alumnos herramientas de apoyo para que puedan regularizar su situación escolar y rendir las materias que adeudan en las próximas mesas de exámenes.

Las tutorías del programa “Quedate” tienen un cursado asincrónico, lo que permite que los estudiantes puedan acceder al material de estudio y a las actividades de evaluación en sus propios tiempos y espacios; una acreditación vinculante, es decir, que la aprobación de todas las actividades propuestas genera la aprobación inmediata de las materias que se registran como pendiente en cada escuela; y, además, tiene validez obligatoria: cada escuela secundaria tiene acceso a la información sobre la participación del estudiante, la calificación obtenida y la obligación de registrar la aprobación como nota final.

Flexibilidad

Tomás destaca la flexibilidad de los horarios de las tutorías virtuales: “La mayoría de los jóvenes tenemos trabajo, y cumplir con una tutoría física sería muy difícil. El Programa Quedate es virtual y tenés horarios por la mañana, la tarde e incluso la noche. Siempre están los profesores que en cualquier momento te guían en el proceso y te sacan las dudas en cada uno de los módulos”.

Finalmente, Tomás destaca que “hay que tomar esta posibilidad e intentarlo. A veces creés que nunca te vas a recibir o que te quedas sin futuro, pero hoy es evidente que se puede terminar la secundaria, se pueden adquirir conocimientos y, en mi caso, sentí que pude saldar una deuda que tenía conmigo”.

Nueva inscripción de tutorías virtuales para terminar la secundaria

A través del Ministerio de Educación, la Provincia de Santa Fe abrió este lunes una nueva inscripción para las tutorías virtuales del programa “Quedate” destinada a estudiantes de escuelas de Educación Secundaria Orientada, Técnico Profesional y de Enseñanza Media para Adultos que adeuden materias de los años 2020, 2021 y 2022.

En esta oportunidad, la inscripción queda abierta hasta fin de año y los estudiantes interesados podrán anotarse ingresando a la web educacion.santafe.gob.ar (enlace directo https://campuseducativo.santafe.edu.ar/quedate).

En números

En lo que va de 2025, 8.412 estudiantes se inscribieron en 25.028 materias de las tutorías virtuales y 2.970 jóvenes ya aprobaron una o más materias adeudadas, sumando un total de 6.728 espacios curriculares aprobados. De los más de 8 mil estudiantes, 1.681 hicieron las tutorías en las dos semanas del receso escolar de julio. “Las nuevas inscripciones para realizar las tutorías van a quedar abiertas permanentemente hasta fin de año para que aquellos estudiantes que ya se inscribieron en otro momento rindan las materias y puedan terminar sus estudios y aquellos que aún no se anotaron, puedan hacerlo a partir del lunes”, manifestó la subsecretaria de Educación Secundaria, Mariela Bosio, quien agregó que “a través de las tutorías virtuales se pueden rendir 299 materias”.

La funcionaria también informó que “el programa Quedate brinda la posibilidad de rendir materias que hayan cursado y no aprobado en los años 2020, 2021, 2022 para todos los estudiantes que estén o que hayan terminado la educación secundaria y que puedan cursar y rendir de manera virtual para aprobar las materias. En todas las escuelas de la provincia de Santa Fe hay información y se pueden acercar para que los orienten y los acompañen para regularizar la situación de cada estudiante”.