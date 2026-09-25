ITEC Rafaela lanza el 1° Congreso de Higiene y Seguridad en el Trabajo

La transformación tecnológica está modificando la manera en que se trabaja y también plantea nuevos desafíos para garantizar ambientes laborales seguros y saludables. En ese contexto, ITEC Rafaela realizará el viernes 16 de octubre el 1° Congreso de Higiene y Seguridad en el Trabajo, una jornada que tendrá como eje la relación entre la Seguridad y Salud Ocupacional y las nuevas tecnologías de la denominada Industria 4.0.
Locales25 de septiembre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

Bajo el lema “Seguridad y Salud Ocupacional en la era de la Industria 4.0: transformación, desafíos y nuevas estrategias preventivas para entornos de trabajo inteligentes”, el encuentro se desarrollará de 8 a 17 horas en ITEC, ubicado en avenida Juan D. Perón 2100 - PAER.

La propuesta busca reunir a profesionales de Higiene y Seguridad, especialistas, instituciones, representantes del ámbito académico y referentes del sector productivo para analizar los cambios que atraviesan actualmente los entornos de trabajo.

La incorporación de inteligencia artificial, automatización avanzada, digitalización, sistemas inteligentes y nuevas herramientas tecnológicas abre oportunidades para mejorar procesos y optimizar la gestión de la seguridad, pero al mismo tiempo genera nuevos riesgos y desafíos preventivos.

En ese sentido, el Congreso propone abordar no solamente las herramientas disponibles, sino también las transformaciones que estas tecnologías producen en las tareas, los procesos productivos y las formas de organización del trabajo.

Tecnología, prevención e inteligencia artificial

La jornada contará con tres conferencias magistrales, y dos espacios de diálogo y experiencias empresariales. El programa comenzará a las 08.00 hs con la acreditación y el acto inaugural, y continuará con exposiciones sobre innovación tecnológica y herramientas 4.0 aplicadas a la prevención, a cargo de referentes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y Prevención ART.

ITEC

Durante la mañana se desarrollará un espacio de diálogo sobre “Las nuevas tecnologías en el Sistema de Riesgos del Trabajo”, que reunirá a representantes de SRT, Prevención ART, el Colegio de Profesionales, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y representantes de los trabajadores, con el objetivo de intercambiar miradas y experiencias sobre los desafíos que plantea la incorporación de nuevas tecnologías en el ámbito laboral.

Por la tarde, representantes de John Deere y Litoral Gas compartirán experiencias concretas sobre la incorporación de tecnología en la gestión de la Higiene y Seguridad.

El cierre estará a cargo de Matías Gerosa, de Gerosa Consultora, quien abordará el impacto de la inteligencia artificial en la ergonomía, la productividad y la detección de situaciones de riesgo. La jornada finalizará con sorteos, entrega de premios y la clausura oficial.

Por consultas e inscripciones, los interesados deben comunicarse con ITEC al 3492304670 o por mail a [email protected]

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