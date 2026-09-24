Santa Fe 2026 se prepara para el cierre: “Los Juegos ya son un evento de la gente”

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 transitan sus últimos días y ya tienen preparado el cierre de este sábado en la ciudad de Santa Fe. La jornada tendrá como escenario el Parque del Sur, donde desde las 18 se combinarán música, actividades culturales, el acto protocolar y las últimas propuestas del Fan Fest.

La vocera del Gobierno Provincial y de los Juegos, Virginia Coudannes, destacó el acompañamiento que tuvo el evento en Santa Fe, Rosario y Rafaela y aseguró que la competencia “ya es un evento de la gente”.

“Se lo ha apropiado. Muchísima gente, escuelas, alumnos y alumnas que vienen también a participar, referentes de clubes, instituciones. Estamos muy pero muy felices de todo el despliegue que se está dando”, señaló.

Coudannes remarcó que la participación no se concentró solamente en las competencias deportivas, sino que también alcanzó a las propuestas culturales y recreativas.

“Estamos acompañando a todas las disciplinas y a la celeste y blanca, pero también claramente en el Fan Fest, que reúne muchísimos artistas, y todo lo que tiene que ver con la oferta gastronómica. Se ha trabajado un montón”, sostuvo.

Un cierre con música, delegaciones y voluntarios

La actividad del sábado comenzará a las 18 con la participación de la Red de Coros y Orquestas de la provincia, integrada por más de 300 alumnos.

“Acompañemos a los niños y niñas y a los docentes que se esfuerzan muchísimo para sostener esta red de coros y orquestas”, invitó Coudannes.

A las 19 llegará el momento protocolar e institucional de la clausura, con el desfile de las delegaciones, el traspaso de banderas y un reconocimiento a los voluntarios que acompañaron el desarrollo de los Juegos durante estas dos semanas.

La funcionaria explicó que el acto tendrá una dinámica similar a la que se vivió durante las presentaciones de las delegaciones en las villas suramericanas.

“Está muy bueno poder estar y poder conocer cómo son estos actos”, señaló.

Después llegará la música. Desde las 20 habrá un DJ y, posteriormente, las presentaciones de La Bresh, Cacho Deicas y Virginia Tola, que serán parte del cierre artístico de Santa Fe 2026.

“Vamos a compartir como santafesinos que somos”, expresó Coudannes.

El cierre también será la última jornada del Fan Fest en las tres ciudades. Por eso, la vocera invitó a la comunidad a participar de las actividades previstas en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Más de dos millones de personas

Uno de los aspectos que destacó Coudannes fue la convocatoria alcanzada durante los Juegos. Según indicó, el Fan Fest de Santa Fe reunió más de 90.000 personas, mientras que el movimiento general vinculado con las competencias deportivas, los espacios recreativos y sus inmediaciones ya superó los dos millones de personas, de acuerdo con las estimaciones brindadas por la organización.

“Claramente superaron las expectativas para nosotros, por lo que fue esto, cómo la gente se apropió de los Juegos”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó la respuesta en distintas disciplinas: “Estábamos con el atletismo con 3.000 personas, tanto a la mañana como a la tarde. Handball también, con ocupación totalmente agotada”.

También destacó el acompañamiento que tuvieron el hockey, con la presencia de Las Leonas y Los Leones, y la escalada, donde señaló que hubo una importante presencia de espectadores y estudiantes del ISEF.

“Para nosotros es realmente un orgullo que estos Juegos sean de los santafesinos y de todos los argentinos”, sostuvo.

Los Juegos, presentes en las tres ciudades

Coudannes también resaltó que la presencia de las delegaciones y los visitantes trascendió los escenarios deportivos y se hizo visible en la vida cotidiana de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

“Los 15 países se ven, se sienten en la calle. Las delegaciones están transitando las ciudades”, afirmó. En ese sentido, señaló también el movimiento generado para los sectores gastronómico y hotelero durante estas semanas.

La vocera vinculó esta participación con el recorrido que realizó la antorcha antes del inicio de los Juegos y con las distintas propuestas que permitieron acercar el evento a localidades de toda la provincia.

“Empezamos los Juegos diciendo que el Juego Suramericano llegó a todas las localidades de la provincia de Santa Fe, porque fuimos desplegando la antorcha. Después íbamos viendo cómo todos se iban enganchando”, recordó.

La última invitación

Para acceder al Fan Fest, Coudannes recomendó realizar el registro mediante el código QR, que además permite a la organización conocer la cantidad de personas que participarán de cada jornada.

“Siempre nosotros decimos que es importante el QR porque es como esa suerte de pasaporte o de DNI para los Fan Fest. A nosotros también nos ayuda a medir la cantidad de personas que se van a estar sumando”, explicó.

Mientras las últimas competencias deportivas avanzan en Santa Fe, Rosario y Rafaela, el Parque del Sur se prepara para recibir este sábado la jornada final. Será el momento de despedir a las delegaciones, reconocer a quienes hicieron posible el desarrollo del evento y cerrar dos semanas en las que, según destacó Coudannes, los Juegos Suramericanos lograron convertirse en parte de la vida cotidiana de las ciudades.