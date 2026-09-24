Solicitud de paradero: Mijail Roberto Ramallo

La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe solicita cualquier información sobre Mijail Roberto Ramallo, de 26 años, quien habría sido visto por última vez en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, el día 18 de septiembre de 2026.

Según consta en la denuncia, Ramallo es oriundo de la ciudad de Rafaela, tiene tez trigueña, ojos color marrones claro, contextura delgada, 1,70 metros de estatura y cabellos color castaño oscuro.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón de buzo largo color negro, una remera azul de mangas largas y unos gomones color negro.

En su búsqueda interviene la Comisaría 13° (URV) y la Fiscalía Regional V, a cargo del Dr. Adrián Soria.

Se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a la búsqueda.

Ante cualquier dato contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos en Mendoza 3443 (Santa Fe) o Santa Fe 1950, 1° piso, ala Dorrego (Rosario); al correo electrónico [email protected] y/o [email protected]; o a los teléfonos 3425357756, 0800-5553348 o 911.