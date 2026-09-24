Juegos Suramericanos: atletas destacan la nueva pista y la infraestructura del CARD santafesino

Santa Fe instaló el sintético de la mejor pista de atletismo del país para los Juegos Suramericanos 2026 en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) “Pedro Candioti” de la capital provincial (Bulevar Tacca al 700). La superficie es homologada por World Athletics y cuenta con un solado sintético de clase 1, similar al utilizado en París 2024 para los Juegos Olímpicos. Con una gran inversión del Gobierno Provincial, el CARD de la ciudad de Santa Fe recibe a los mejores atletas que competirán hasta este viernes 25 de septiembre.

La empresa italiana Mondo es la proveedora de la pista de atletismo, diseñada para sobresalir en rendimiento y sostenibilidad. Esta superficie representa la última innovación en términos de investigación y desarrollo en el mercado de producción de pistas de atletismo, teniendo en cuenta el medio ambiente, ya que se utilizan materiales reciclables, y las necesidades de los deportistas. Mide 400 metros, con diez carriles en recta y ocho en curva, y con las instalaciones para todas las disciplinas atléticas: saltos, lanzamientos y pruebas de obstáculos.

Además de la nueva pista de atletismo, también se renovaron las zonas de entrada en calor con dos pistinas nuevas al oeste de la pista, la construcción de una nueva tribuna para 900 espectadores sentados, nuevos vestuarios, nueva cabina de control, sanitarios para el público, sala de prensa, depósitos para materiales deportivos, entre otras obras.

Infraestructura que incentiva el deporte

En ese sentido, el vallista olímpico brasilero, Éder Antônio Souza, quien actualmente está retirado y vino a disfrutar de las competencias, destacó “las instalaciones de la pista. Me impresionó el espacio y la estructura que tienen, está muy linda. Espero que se puedan hacer muchos más torneos acá. Nosotros estamos cerca para venir a alentar. Creo que es muy importante tener un espacio como este en Santa Fe para que los atletas se entrenen y las personas puedan mirar y disfrutar. Eso está buenísimo. Como atleta, sé la importancia de esta infraestructura para la renovación de deportistas y que se sumen más personas con interés”.

Por su parte, la atleta venezolana, Yenifer Nicol Mendoza Harewood, que compite en la especialidad de salto triple femenino, manifestó su “emoción de participar por primera vez en unos Juegos Suramericanos. La pista de atletismo es excelente, hicieron un muy buen trabajo, es rápida y eso ayuda bastante. Para mí, que soy saltadora, ayuda en los rebotes”. En junio de este año, Yenifer representó a Venezuela en el I Campeonato Iberoamericano Sub-20, en Lima, donde compitió en los 100 metros con vallas. En esa competencia registró 12.37 segundos en una de sus series.

La decisión política de invertir en el deporte

La infraestructura significa un legado deportivo que quedará para el desarrollo deportivo de generaciones de santafesinos con una inversión del Gobierno de Santa Fe de 4.000 millones de pesos.

Vale recordar que el Gobierno Provincial invierte más de 90 millones de dólares a obras vinculadas a los Juegos Suramericanos 2026, que incluye financiamiento externo de 75 millones otorgados por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), además de aportes del Tesoro provincial.

El deporte más antiguo del mundo

La competencia de atletismo, es una de las atracciones centrales de los Juegos. El programa de la disciplina en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 incluye una amplia variedad de modalidades tanto masculinas como femeninas. Pruebas de pista: carreras de velocidad pura (100m, 200m, 400m) y las técnicas carreras de vallas (100m/110m vallas y 400m vallas). Competencias de medio fondo y fondo: carreras de resistencia que van desde los 800m y 1.500m hasta pruebas de fondo de 5.000m y 10.000m, incluyendo los 3.000m con obstáculos.

Además, competencias de campo como saltos y lanzamientos: salto en alto, salto en largo, salto con garrocha y triple salto. También lanzamientos: bala, disco, martillo y jabalina. Y finalmente las pruebas múltiples y de relevos: competencias combinadas como decatlón y heptatlón; y de relevos por equipos (4x100m y 4x400m, incluyendo variantes mixtas).

Según se estableció, los medallistas de oro de cada prueba individual en los Juegos Suramericanos obtendrán la clasificación directa para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.