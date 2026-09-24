Un obrero murió tras recibir una descarga eléctrica y caer al vacío

La víctima tenía 29 años y tras electrocutarse cayó desde cinco metros.
Policiales24 de septiembre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

Un joven obrero de 29 años murió este miércoles tras recibir una descarga eléctrica y caer desde una altura aproximada de cinco metros, mientras trabajaba en una construcción del barrio Nueve de Julio, en Mar del Plata.

El lamentable episodio ocurrió pasadas las 15 cuando el trabajador se encontraba en la planta superior de la obra ubicada en las esquina de 25 de Mayo y Bahía Blanca.

Según los medios locales, el obrero realizaba tareas de altura y se desconoce si rozó el tentido eléctrico o si la descarga la recibió de alguna herramienta que estuviera usando en ese momento.

Lo concreto es que tras electrocutarse cayó pesadamente al piso. Compañeros de trabajo y vecinos dieron inmediato aviso a los servicios de emergencia, que acudieron al lugar con personal del SAME. Sin embargo, pese a las maniobras de asistencia, los profesionales médicos solo pudieron constatar el fallecimiento del obrero en el lugar del hecho.

Intervino en el lugar personal policial de la comisaría con jurisdicción en la zona, que preservó la escena a la espera de los peritos de Policía Científica. También se procedió a tomar declaración a los testigos y responsables de la obra, con el objetivo de establecer con precisión la secuencia del accidente y determinar si se cumplían las normativas de seguridad e higiene vigentes.

Investigación judicial y pericias en marcha

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de Delitos Culposos, que inició un expediente caratulado como “averiguación de causales de muerte”. En esta instancia se aguardará el resultado de las pericias técnicas y de la eventual autopsia, elementos clave para esclarecer cómo se produjo la descarga eléctrica y si existieron responsabilidades de terceros.

Fuentes judiciales señalaron que, de confirmarse irregularidades en materia de seguridad, podrían derivarse imputaciones penales para quienes tuvieran a su cargo el cumplimiento de las normas laborales. En la construcción, el riesgo eléctrico y las tareas en altura figuran entre las principales causas de accidentes graves y mortales.

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