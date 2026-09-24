Un obrero murió tras recibir una descarga eléctrica y caer al vacío

Investigación judicial y pericias en marcha

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de Delitos Culposos, que inició un expediente caratulado como “averiguación de causales de muerte”. En esta instancia se aguardará el resultado de las pericias técnicas y de la eventual autopsia, elementos clave para esclarecer cómo se produjo la descarga eléctrica y si existieron responsabilidades de terceros.

Fuentes judiciales señalaron que, de confirmarse irregularidades en materia de seguridad, podrían derivarse imputaciones penales para quienes tuvieran a su cargo el cumplimiento de las normas laborales. En la construcción, el riesgo eléctrico y las tareas en altura figuran entre las principales causas de accidentes graves y mortales.